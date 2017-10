Slovan začal trip prehrou. Jekaterinburgu podľahol 3:6

Na snímke hore tréner Slovana Eduard Zankovec, zľava dole Jan Buchtel, Boris Sádecký a Tomáš Hrnka v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - HK Soči v Bratislave 9. októbra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Avtomobilist Jekaterinburg - Slovan Bratislava 6:3 (2:1, 0:0, 4:2)

Góly: 2. Pestunov (Beck, Kuľaš), 19. Timašov (Krikunov, Kuľaš), 43. Milovzorov (Paré, Triamkin), 46. Garejev (Michnov, Torčeňuk), 52. Česalin (Pestunov), 59. Garejev - 13. Smoleňák (Boychuk, Genoway), 49. Švarný (Voráček, Mikúš), 57. Genoway, rozhodovali: Hofman, Oskirko – Biťukov, Semečkov, vylúčení: 5:8 na 2 min, navyše Vasilevskij (Jekaterinburg) 5+DKZ za útok na hlavu a krk, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 4000 divákov.



Tímy nastúpili v týchto zostavách:



Avtomobilist Jekaterinburg: Kovář - Timašov, Kuľaš, King, Chripunov, Simakov - Vasilevski, Triamkin, Krikunov, Paré, Milovzorov - Jegoršev, Čajkovský, Garejev, Torčeňuk, Michnov - Sevosťanov, Česalin, Pestunov, Beck - Obidin



Slovan Bratislava: Mazanec – Després, Ebert, Kašpar, Viedenský, Řepík – Barker, Meszároš, Smoleňák, Mikúš, Buchtele – Švarný, Voráček, Boychuk, Hrnka, Genoway – Bačík, Šťastný, Sádecký, Skalický



Jekaterinburg 12. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava odštartovali štvorzápasový trip na klziskách súperov v KHL štvrtkovou prehrou 3:6 v Jekaterinburgu. Tréner Eduard Zankovec už mal k dispozícii aj novú akvizíciu - kanadského útočníka Zacha Boychuka, ktorý si v prvom zápase za Slovan pripísal jednu asistenciu.však doplatili na diery v obrane, dostali tri góly v početnej nevýhode a to bolo hlavnou príčinou ich prehry. V ďalšom zápase nastúpi Slovan v sobotu 14. októbra o 13:30 SELČ na ľade Traktoru Čeľabinsk.Slovan nezačal zápas dobre, keď inkasoval gól hneď v 2. minúte. Po strele od modrej čiary sa puk dostal k Dmitrijovi Pestunovovi a ten otvoril skóre zápasu. Domácim gól pomohol a belasí sa ťažko dostávali do tempa. V 10. minúte sa dostal Jekaterinburg do prečíslenia 2 na 1, ale z tejto šance gól nepadol. O minútu neskôr tvrdo atakoval pri mantineli domáci obranca Vasilievski Borisa Sádeckého a za faul lakťom dostal 5+DKZ. Slovanisti využili presilovku v čase 12:30, keď sa presadil Radek Smoleňák po prihrávke novej tváre v belasom drese Zacha Boychuka. Puk bol stále viac na hokejkách domácich hráčov a v 19. minúte využili presilovku, keď od modrej čiary švihom vystrelil Timašov a prvá časť hry sa skončila 2:1 v prospech Jekaterinburgu.Avtomobilist pokračoval v miernej prevahe aj počas druhej tretiny. Najväčšie šance mali Jegoršev a Michnov, no Slovanistov podržal brankár Marek Mazanec. V 29. minúte sa dostali domáci do rýchleho brejku, ale šancu im zmaril výborným obranným zákrokom Lukáš Kašpar. V druhej časti 2. tretiny sa dostal k slovu aj Slovan. Hosťujúci hráči boli aktívni, dostávali sa pred súperovú bránku, no gól neprišiel. Na druhej strane trafil v čase 35:08 Slovák v drese Jekaterinburgu Čajkovský tyčku a Beck neuspel zoči-voči Mazancovi, ktorý predviedol výborný zákrok. 2. tretina sa tak skončila bez gólov.V tretej tretine doplatili slovanisti na vylúčenia svojích hráčov. V 43. minúte zvýšil na 3:1 v početnej výhode Jegor Milovzorov a o tri minúty dal štvrtý gól domácich Arťom Garejev pri presilovke 5 proti 3. Slovan sa dočkal v 49. minúte, keď Ivan Švarný potiahol puk do útočného pásma a krížnou strelou zníži. "Belasí" sa z gólu dlho netešili a o tri minúty zvýšil na 5:2 Jevgenij Česalin. V čase 56:11 sa svojím dôrazom pred bránkou presadil Slovanista Colby Genoway a dal Slovanu nádej na zisk bodov. V. 59. minúte ale definitívne rozhodol gólom do prázdnej slovanistickej bránky svojím druhým gólom Garejev.