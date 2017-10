Slovan zaradil Sersena a Buchteleho na listinu nechránených hráčov

Na snímke vpravo Michal Sersen. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Vedenie slovenského účastníka KHL Slovan Bratislava zapísalo obrancu Michala Sersena a českého útočníka Jana Buchteleho na listinu nechránených hráčov. Informoval o tom oficiálny web Kontinentálnej hokejovej ligy.Sersenovo zaradenie na listinu súvisí s jeho presunom do Banskej Bystrice, 31-ročný bek sa v tíme úradujúceho slovenského majstra rozohráva po dlhodobej rekonvalescencii. V nedeľu absolvoval proti Novým Zámkom (8:3) svoj prvý tohtosezónny súťažný zápas po liečbe platničky. Do zostavy Slovana by sa mohol vrátiť na záver domácej série v piatok proti SKA Petrohrad, uviedli "belasí" na svojej facebookovej stránke.O Buchteleho stratil Slovan záujem a zapísanie na listinu nechránených hráčov pravdepodobne znamená jeho koniec v tíme. Dvadsaťsedemročný krídelník odohral v tejto sezóne za bratislavský klub 21 zápasov s bilanciou jeden gól a päť asistencií.