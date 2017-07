Slovanista Soumah mieri do Partizanu Belehrad

Na snímke Seydouba Soumah Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 13. júla (TASR) - Guinejský futbalista Seydouba Soumah prestúpi z fortunaligového ŠK Slovan Bratislava do Partizanu Belehrad. Úradujúci srbský šampión zaplatí slovenskému vicemajstrovi 1,1 milióna eur, ako aj dvadsať percent z jeho ďalšieho predaja. Informoval o tom portál mondo.rs s odvolaním sa na televíziu TV Arena Sport.Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar, ktorý nastrieľal v minulej sezóne najvyššej slovenskej súťaže dvadsať gólov, by mal prísť do Belehradu do konca týždňa. Generálny manažér Partizanu Miloš Vazura nedávno povedal, že Slovan požaduje 1,5 milióna eur a srbský klub je ochotný priblížiť sa k tejto sume."Belasí" mali vo štvrtok na programe domáce úvodné stretnutie druhého predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 proti dánskemu Lyngby Kodaň. "Čierno-beli" zvíťazili v utorok na vlastnom štadióne v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov nad Budučnostou Podgorica z Čiernej Hory 2:0. "Jeho odchod zo Slovana naznačuje aj to, že nefiguruje v kádri na štvrtkový duel v Bratislave," napísal portál mondo.rs.