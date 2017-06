Slovenky prehrali s Turkyňami. Na svetový šampionát nepostúpili

Na snímke vľavo Barbora Bálintová (Slovensko) a vpravo s číslom 9 Bahar Caglarová (Turecko) v stretnutí ME v basketbale žien B-skupiny Turecko - Slovensko 16. júna 2017 v českom meste Hradec Králové. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME v basketbale žien, skupina o 5.-8. miesto:



Turecko - Slovensko 72:56 (32:28)



zostavy a body:



Turecko: Hollingsworthová 20, Albenová 15, Canitezová 15, Vardarli-Demirmenová 7, Caglarová 0 (Koksalová 5, Ivegin-Unerová 5, Cakir-Torgutová 3, Senyureková 2, Corová 0)



Slovensko: Bálintová 12, Vyňuchalová 9, Ružičková 8, Oroszová 6, Žirková 3 (Jurčenková 8, Slamová 6, Mikulášiková 2, Remenárová 2, Dudášová 0, Kováčiková).



Rozhodovali: Rosso (Franc.), Suslov (Est.), Forsbergová (Dán.), štvrtiny: 16:9, 16:19, 25:11, 15:17



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky sa nepredstavia na majstrovstvách sveta 2018 v Španielsku. Rozhodla o tom ich prehra s Tureckom 56:72 v skupine o 5.-8. miesto na majstrovstvách Európy v Prahe.Zverenky Mariana Svobodu od prvých minút iba doťahovali náskok súperiek, ktoré postupne získali hernú i výsledkovú prevahu a napokon si pripísali dôležité víťazstvo.Slovenky dohrajú šampionát nedeľným zápasom proti Taliansku o konečné 7. miesto na ME. Hráčky Turecka nastúpia o 5. miesto proti Lotyšsku, ktoré zdolali Taliansko 68:67. Turecko a Lotyšsko si víťazstvami v skupine o 5.-8. miesto zabezpečili postup na MS.Slovenky nemali vydarený štart do dôležitého zápasu a od úvodných minút iba doťahovali náskok súperiek. V prvej štvrtine im zlyhávala streľba, čo Turkyne využili na získanie náskoku. Od stavu 10:9 sa Slovenky dlho nevedeli presadiť a čakanie na ďalšie body ukončila až v druhej štvrtine Vyňuchalová, ktorá upravila na 11:25. Práve vďaka výkonu v druhej desaťminútovke sa Slovenky vrátili do hry. Prehrávali aj o 16 bodov, no druhú časť vyhrali o tri a v polčase mali iba štvorbodové manko (28:32). Prvopolčasové skóre uzavrela Zuzana Žirková, keď ukončila strelecké trápenie.Turkyne mali výborný nástup do tretej štvrtiny a Albenová navýšila náskok na deväť bodov (37:28). Slovenky sa síce nevzdávali, ale keď rovnaká hráčka trojkou upravila na 43:31, vzal si tréner SR Marian Svoboda oddychový čas. Snaha pribrdiť rozbehnutého súpera však nevyšla a Turkyne kontrolovali svoj náskok. V 25. minúte zaznamenala Albenová už svoju piatu trojku v zápase (48:33), čím podčiarkla vydarený úsek svojho tímu. Slovenkám v tretej štvrtine nevychádzalo takmer nič, naopak efektivita tureckého družstva bola až zarážajúca. V 28. minúte bola strata Sloveniek už 20-bodová a prakticky bolo po zápase (57:37). Nádej na menší športový zázrak dodal Slovenkám úspešný päťbodový štart do záverečnej štvrtiny (57:44). To však rozbehnuté súperky nepribrzdilo a tie zakrátko získali späť 20-bodový náskok. Za jednoznačného stavu dal tréner Svoboda príležitosť aj mladším hráčkam, ktoré získali ďalšie medzinárodné skúsenosti.