Slovenky začali kvalifikáciu MS 2019 vysokou prehrou proti Nórsku

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

3. skupina:



Nórsko - SR 6:1 (6:0)

Góly: 27. a 42. G. Hansenová (druhý z 11 m), 4. Utlandová, 9. Thorsnesová, 21. Reitenová, 37. Mjeldeová (z 11 m) - 55. Fabová, ŽK: Haršanyová (SR), rozhodovala: Karagiorgiová (Cyp.)



zostavy a striedania:



Nórsko: Hjelmsethová - Woldová, Reinasová-Pettersenová, Thorisdottirová, Heglandová-Mindeová - G. Hansenová (82. Haaviová), Mjeldeová, Spordová (70. S. Hansenová), Reitenová (70. Maanumová) - Thorsnesová, Utlandová



SR: Korenčiová - Šušková, Haršanyová, Bíróová, Vojteková - Bartovičová, Škorvánková, Ondrušová (76. Šušolová) - Hmírová, Fabová - Maťavková (68. Líšková)



hlasy po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):



Zsolt Pakusza, tréner Slovenska: "Domáce hráčky hrali v prvom polčase veľmi dobre. To musíme uznať bez debaty. Celý zápas hrali veľmi útočne a prezentovali sa vynikajúcim futbalom. My sme naopak hrali zle. Tie góly, ktoré domáce strelili, sme im veľmi ľahko umožnili. Toto je veľkým sklamaním. Treba športovo uznať, že v prvom polčase niektoré naše hráčky doslova vybuchli. Druhý polčas sme toho veľa nezmenili, ale hráčkam sme v kabíne povedali, aby hrali na maximum svojich možností a hrali aktívnejšie i dôraznejšie a tým náš výkon bol diametrálne lepší. To, že sme vyhrali druhý polčas, nebolo tým, že by Nórky hrali slabšie a upustili zo svojej hry, ale bolo to naozaj našim zlepšeným výkonom. Okrem gólu sme mali aj ďalšie šance. Práve na druhom polčase u súpera z prvého koša musíme stavať v ďalších zápasoch. Ak budeme hrať takto aj proti Írsku, tak môžeme rozmýšľať o lepšom výsledku."



Martin Sjögren, tréner Nórska: "Vyhrali sme oba naše úvodné zápasy, čo je veľmi dôležité. Proti Slovensku sme hrali fantastický futbal vo všetkých fázach hry. Boli sme výborní v útoku i v obrane. Náš výkon v druhom polčase mal klesajúcu tendenciu, ale výsledok 6:1 je skvelý."





ďalší zápas:



Lurgan

Severné Írsko - Írsko /20.30 SELČ/



tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 10:2 6

2. Sev. Írsko 1 0 0 1 1:4 0

3. Holandsko 0 0 0 0 0:0 0

Írsko 0 0 0 0 0:0 0

5. SLOVENSKO 1 0 0 1 1:6 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarpsborg 19. septembra (TASR) - Slovenské futbalistky vstúpili v utorok do kvalifikácie MS 2019 vo Francúzsku vysokou prehrou 1:6 v Nórsku. V meste Sarpsborg zverenky trénera Zsolta Pakuszu inkasovali od favorita už v prvom polčase šesť gólov, v druhom dejstve sa na ich strane presadila Klaudia Fabová.Nórky zaknihovali druhú výhru, už minulý týždeň zdolali tiež doma Severné Írsko 4:1. Slovenky sa v 3. kvalifikačnej skupine okrem týchto súperov skonfrontujú ešte s Írskom a Holandskom. Slovenská reprezentácia sa po zápase v Nórsku predstaví najbližšie doma 24. októbra v seneckom NTC proti Írkam.