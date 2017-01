Slovenská 17-ka na turnaji v Minsku prehrala s Ukrajinou

Na snímke Na snímke tréner Ladislav Hudec. Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj

výsledok, skupina o 7.-9. miesto:

Ukrajina "17" - Slovensko "17" 5:0 (1:0)

Góly: 18. Cholod, 50. Ševcov, 56. Titajevskij, 66. Kašuk (z 11 m), 72. Stupnik

Slovenská šestnástka prehrala na turnaji v Turecku s Ukrajinou 0:3

výsledok:

Ukrajina "16" - Slovensko "16" 3:0 (1:0)

Góly: 18. a 79. Mudryk (druhý z 11 m), 80. Mesík (vlastný)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 21. januára (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov prehrali v sobotňajšom zápase na turnaji Development Cup 2017 v Minsku s rovesníkmi z Ukrajiny 0:5. Obsadili tak konečné 9. miesto.Zverenci trénera Ladislava Hudeca predtým na turnaji remizovali s Fínskom 1:1, potom zdolali Lotyšov 1:0 a účinkovanie v základnej skupine zakončili prehrou s domácimi Bieloruskom 2:3. V skupine o 7.-9. miesto v piatok prehrali s Moldavskom 2:4.Pre SR 17 je turnaj previerkou pred marcovou druhou fázou kvalifikácie ME 2017, tzv. Elite Round s Cyprom, Írskom a Faerskými ostrovmi.Slovenskí futbaloví reprezentanti do 16 rokov prehrali v sobotu v zápase o 3. miesto na medzinárodnom mládežníckom turnaji Aegean Cup 2017 s rovesníkmi z Ukrajiny 0:3 a skončili štvrtí.