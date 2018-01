Slovenská Alzheimerova spoločnosť pripravila preventívny program

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 3. januára (TASR) – Na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou podľa odhadov 40.000 - 60.000 ľudí. Podľa Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sú čísla len orientačné, keďže doposiaľ nebola na Slovensku realizovaná žiadna epidemiologická štúdia. TASR o tom informovala Jana Blusková, spolupracovníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, ktorá doplnila, že organizácia pripravila preventívny program s názvom Zaostrené na Alzheimerovu chorobu.Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a predchádzaní rozvoja demencie. "Zámerom projektu je celoplošne realizovať kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci," povedala Blusková. Rovnako aj informovať verejnosť o kognitívnych tréningoch a aktívnom spôsobe života ako účinnej prevencii pred vznikom demencie. Súčasťou programu bude implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou.Počas trvania projektu do 31. marca organizácia spustila i bezplatné individuálne telefonické poradenstvo. Ľudia sa môžu takýmto spôsobom spojiť s odborníkmi na telefonickom čísle 02/6241 08 85. Poradňa je k dispozícii počas pracovných dní od 12.00 do 16.00 h.Alzheimerova choroba je závažné ochorenie a jeho výskyt v súvislosti so starnutím populácie narastá. Zatiaľ ju nie je možné vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia dokáže jej progres iba výrazne spomaliť.