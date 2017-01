Slovenská elektrizačná prenosová sústava má nové vedenie

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., má nové vedenie. Šéf Ministerstva financií (MF) SR Peter Kažimír (Smer-SD) dnes uviedol do funkcie nových členov predstavenstva SEPS, ktorými sú od 1. januára Miroslav Obert, Miroslav Stejskal, Martin Golis, Emil Krondiak, Martin Malaník, Michal Pokorný a Vladimír Palko.informoval ďalej prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy. Obert bol za predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD) štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR.Následne zasadalo predstavenstvo, ktoré odvolalo doterajší vrcholový manažment spoločnosti SEPS a menovalo s platnosťou od 10. januára do funkcie nového generálneho riaditeľa a vrchných riaditeľov spoločnosti.Novým generálnym riaditeľom SEPS sa stal Miroslav Obert, vrchným riaditeľom úseku prevádzky Emil Krondiak, vrchným riaditeľom úseku Slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Michal Pokorný, vrchným riaditeľom úseku ekonomiky Martin Malaník a vrchným riaditeľom úseku rozvoja a investícií Miroslav Stejskal.Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava, vznikla 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Jej poslaním je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj. Cieľom SEPS je zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami. Jediným akcionárom firmy je MF SR.