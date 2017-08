Slovenská firma MSM Group kúpila výrobný závod v Srbsku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 15. augusta (TASR) – Holding Czechoslovak Group, pod ktorý patrí slovenská firma MSM Group, rozširuje aktivity mimo svojho územia. Česko-slovenskí zbrojári kúpili koncom júna štátnu spoločnosť IMK 14. oktobar, ktorá sídli v srbskom meste Kruševac. Do svojho vlastníctva by ju mali prevziať v októbri.IMK 14. oktobar sa sústredila najmä na civilný program výroby stavebných a poľnohospodárskych strojov a tiež na klasické trieskové obrábanie. Súčasťou portfólia je aj obranný segment zameraný na výrobu veľkokalibrovej munície.Niekdajšia významná srbská spoločnosť, ktorá ešte v roku 2013 zamestnávala 1500 pracovníkov, sa dostala do konkurzu pred dvoma rokmi. V súčasnosti jej počet zamestnancov klesol na 150 a 75 % jej obratu tvorí výroba pre obranný priemysel.uviedol prezident MSM Group Marián Goga.Už teraz podľa neho skupina pracuje na posilnení obchodného úseku firmy a hľadaní nových obchodných príležitostí, ktoré do Kruševacu prinesú prácu.Podmienkou na prevzatie IMK 14. oktobar a jej následnú záchranu je rozhodnutie výboru veriteľov firmy. Po jej oficiálnom prevzatí bude pokračovať súčasná výroba a zároveň dôjde k opätovnému spusteniu civilného výrobného programu, ktorého kapacity sa dnes takmer nevyužívajú.Holding Czechoslovak Group a jeho slovenská vetva MSM Group nadväzujú na tradíciu československého priemyslu, podporujú a ďalej rozvíjajú aktivity tradičných českých a slovenských spoločností v oblasti obrannej a civilnej priemyselnej produkcie. Na Slovensku sa podieľa na oživení podniku ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom.Portfólio holdingu zahŕňa výrobu a predaj vojenských a špeciálnych vozidiel, terénnych nákladných automobilov, zbraní a zbraňových systémov, munície, strojárenských produktov pre automobilový, železničný a letecký priemysel či brzdových systémov pre koľajové vozidlá, rovnako ako cestné, dopravné a logistické služby.