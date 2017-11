SLOVENSKÁ TWIGGY: Publikum si Kostolányiová podmanila jemným hlasom

Na archívnej snímke slovenská speváčka Eva Kostolányiová. Foto: TASR/Magda Borodáčová Foto: TASR/Magda Borodáčová

Trnava/Bratislava 2. novembra (TASR) - Eva Kostolányiová patrila na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia k najznámejším interpretom slovenskej populárnej hudby. Vo štvrtok 2. novembra by mala 75 rokov.Napriek tomu, že osud šarmantnej speváčke nedoprial dlhú kariéru, za šesť rokov stihla nahrať množstvo jedinečných piesní, ktoré mnohí dodnes považujú za to najlepšie, čo v slovenskej populárnej hudbe vzniklo.Eva Kostolányiová sa narodila 2. novembra 1942 v Trnave. Vyrastala v skromných pomeroch so siedmimi súrodencami, rodičia pracovali ako robotníci v trnavskom cukrovare. Po skončení základnej školy sa zamestnala v mäsokombináte, no popri práci súkromne navštevovala hodiny spevu.Umeleckú dráhu začala v roku 1958 ako tanečníčka v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). Od roku 1961 bola speváčkou Vojenského umeleckého súboru kapitána Nálepku. V úspešnej kariére pokračovala ako sólistka v bratislavskej Tatra revue, kde vďaka svojmu výzoru dostala prezývku "slovenská Twiggy".Od roku 1968 pôsobila Eva Kostolányiová ako umelkyňa v slobodnom povolaní. Najskôr vystupovala s kapelou Ľuba Beláka, potom účinkovala ako speváčka v orchestri Braňa Hronca, ktorý v tej dobe patril k európskej špičke. Od roku 1972 spievala s vlastnou skupinou HEJ.Pôvabná speváčka si svojich poslucháčov podmanila krehkým zvonivým hlasom, ktorým dokázala spievať ako nežné lyrické piesne, tak aj veselé oddychové pesničky. V začiatkoch svojej speváckej dráhy mala v repertoári prevzaté skladby, postupne pribudli aj piesne domácich autorov.K najväčším hitom Evy Kostolányiovej patria piesne Bábika, Poď so mnou, Až bude pokosená tráva, Keď si sám, Dobré ráno, želám, Slepá láska, Neplač viac, Kade chodieva láska či duetá Smoliar a Haló tam s Michalom Dočolomanským. Jej pohybový a herecký talent sa naplno prejavil v závere roku 1972 v televíznej úprave operety Mam'zelle Nitouche. V roku 1973 získala striebornú Bratislavskú lýru za duet s Karolom Duchoňom Chvála humoru.Populárna speváčka Eva Kostolányiová zomrela 3. októbra 1975 vo veku 32 rokov. Jej meno nesie Ulica Evy Kostolányiovej v Trnave.