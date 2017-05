Slovenské volejbalistky prehrali v kvalifikácii na MS so Srbkami

Tréner volejbalovej reprezentácie žien Marek Rojko Foto: TASR/Ondrej Bobek Foto: TASR/Ondrej Bobek

Kvalifikácia MS 2018 v Poľsku (Varšava)

Slovensko - Srbsko 0:3 (-8, -14, -18)

Zápas trval: 63 minút, rozhodovali: Ujháziová (Maď.), 223 divákov.



SR: Salanciová 6, Abrhamová 1, Šunderlíková 9, Radosová 0, Pencová 9, Koseková 0, libero Valachová (Palgutová 0, Drobňáková 3, Herelová 4). Tréner: M. Rojko.



Srbsko: Stevanovičová 9, Živkovičová 3, Mihajlovičová 12, Veljkovičová 5, Boškovičová 20, Malesevičová 8, libero Popovičová (Antonijevičová 2, Ninkovičová 1). Tréner: Z. Terzič.



Hlasy po zápase:



Marek Rojko, tréner SR: "Bola to obrovská škola pre celé družstvo vrátane realizačného tímu. Srbsko patrí medzi šesť najlepších tímov na svete a s takýmto súperom sa stretneme jeden-dvakrát za život. Snažili sme sa dať do zostavy hráčky s najvyššími parametrami, aby sme sa pokúsili aspoň trochu konkurovať silnému súperovi. V prvom sete sme hrali s rešpektom, ale na druhej strane Srbky hrali možno najlepšiu pasáž na celom turnaji. Odvážne vošli do zápasu Herelová a Drobňáková, slušný zápas odohrala Salanciová a dá sa stavať aj na výkone 18-ročnej Šunderlíkovej. Je medzi nami obrovský rozdiel, ale niektoré situácie sme mohli vyriešiť lepšie."



Jaroslava Pencová, blokárka a kapitánka SR: "Mrzí ma ako sme začali. Z našej strany tam bola veľká nervozita a rešpekt. V treťom sete sme hrali lepšie, vypracovali sme si nejaké šance a niektoré lopty sme zahrali rozumnejšie. Pre všetky z nás to bol veľmi poučný zápas, Srbky sú úplne iný level."





Karin Šunderlíková, univerzálka SR: "Mrzí ma, že sme prehrali, ale zápas som si užila a mala som veľké emócie. Nie každý deň si môžete zahrať proti takým hráčkam ako sú Mihajlovičová, alebo Boškovičová a som vďačná trénerovi, že mi dal šancu. Povedala som si, že nemám čo stratiť a išlo som naplno, aj keď nie všetko vyšlo."



ďalší výsledok:

Cyprus - Island 3:0 (20, 24, 21)



ďalší program turnaja:



sobota 27. mája:

20.30 Poľsko - Česko



nedeľa 28. mája:

15.30 Island - SLOVENSKO

18.00 Česko - Cyprus

20.30 Srbsko - Poľsko

Varšava 27. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo svojom predposlednom zápase na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2018 vo Varšave s favorizovaným Srbskom 0:3. S finalistkami OH 2016 ťahali zverenkyne Mareka Rojka od začiatku za kratší koniec, najviac vzdorovali v poslednom sete. Na záver turnaja sa Slovenky stretnú v nedeľu o 15:30 s Islandom. Na MS, ani do baráže už nemôžu postúpiť.Prvé lopty úvodného setu patrili favorizovaným Srbkám, ktoré útočili ponad bloky. Prvý slovenský bod zaznamenala útokom stredom Abrhamová (1:5). Proti vysokým srbským blokom sa postupne nepresadili Radosová ani Šunderlíková a súperky sa dostali do vedenia 10:1 a neskôr 16:3. Do konca setu sa Slovenkám podarilo uhrať ešte päť bodov vďaka esu a smeču Salanciovej a bloku Šundelíkovej. Prvý set vyhrali Srbky hladko 25:8. Do druhého setu nastúpili slovenské reprezentantky s Drobňákovou namiesto Radosovej a s Herelovou namiesto Abrhamovej, no na prvom technickom timeoute viedli Srbky 8:3. Slovenky sa snažili Srbky doťahovať (7:12), ale finalistky OH 2016 mali zápas pevne v rukách. Po ese Salanciovej sa Slovenky dotiahli na tri body (10:13). Do druhého technického timeoutu sme išli s mankom štyroch bodov (12:16), no šnúra bodov, ktorá potom prišla, doviedla Srbky do víťazného konca setu v pomere 25:14.Na začiatku tretieho setu držali Slovenky so Srbkami tempo (4:4, 8:8) a po ese Herelovej sa dostali do vedenia 9:8. Srbky sa však rýchlo skoncentrovali a otočili na 13:10 a 16:11. Slovenky sa nevzdávali a dotiahli na 15:17. Koncovku si Srbky postrážili a vyhrali 25:18.