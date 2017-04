Slovenskí europoslanci privítali summit šéfov parlamentov v Bratislave

Predseda parlamentu Andrej Danko privítal časť slovenských europoslancov v Národnej rade SR. Na snímke sprava Branislav Škripek, Eduard Kukan, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka, Monika Smolková. Bratislava, 31. marca 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Brusel/Bratislava 21. apríla (TASR) - V prospech užšej spolupráce medzi národnými parlamentmi v EÚ sa pred summitom šéfov legislatívnych zborov Únie s predsedom Európskeho parlamentu (EP) Antoniom Tajanim v Bratislave (22.-23.4.) vyslovili aj slovenskí europoslanci.Anna Záborská (KDH), ktorá je v EP predsedníčkou šesťčlennej delegácie slovenských poslancov v skupine Európskej ľudovej strany, uviedla pre TASR, že bratislavské stretnutie treba vidieť v širších súvislostiach, lebo Lisabonská zmluva posilnila postavenie národných parlamentov, ktoré môžu priamo vstupovať do tvorby európskych zákonov. Môžu dokonca blokovať nové návrhy, pokiaľ podľa nich nepatria do kompetencie EÚ.skonštatovala Záborská.Podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) je každá diskusia o budúcnosti EÚ dôležitá, o to viac, keď sa odohráva medzi predsedami parlamentov, ktoré priamo reprezentujú vôľu občanov.," uviedol Štefanec.Poslanec Vladimír Maňka (Smer-SD), ktorý v EP zastáva funkciu kvestora a je vedúcim štvorčlenného klubu slovenských socialistov (S&D), uviedol, že spolupráca národných parlamentov s EP je pre obyvateľov EÚ kľúčová pri hľadaní spoločných riešení lepšej budúcnosti či v rôznych krízových situáciách." upozornil Maňka.Spresnil, že "zavzdušnení" ľudia si pod vplyvom nepravdivých informácií vytvárajú názor, ktorý je vzdialený od reality. Následne títo ľudia vytvoria nátlak na svojich politikov a mnohí z nich, v strachu o svoju kariéru, radšej prijmú chybné riešenia. Podľa Maňku nedorozumeniam treba predchádzať a práve úzka spolupráca národných a európskych politikov je tou najlepšou cestou pre lepšiu budúcnosť našich obyvateľov.Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) patrí medzi troch slovenských členov parlamentnej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Pre TASR uviedla, že stretnutia, ako to v Bratislave, sú veľmi dôležité.skonštatovala.