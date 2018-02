Slovenskí florbalisti si poradili v Nitre aj s Francúzmi

Florbalisti počas zápasu. Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kvalifikácia MS - 2. európska skupina:

Slovensko - Francúzsko 10:3 (2:1, 5:0, 3:2)



Góly: 6. Gašparík, 10. Machara (Gál), 26. Joščák, 27. Grlický (Ujhelyi), 34. Grlický (Čonka-Skyba), 37. Grlický (Ujhelyi), 40. Grlický (Ujhelyi), 46. Gál (Moravčík), 54. Ujhelyi (Dudovič), 55. Gašparík (z tr. strieľania) - 12. Andermatt (Weber), 58. Muller (Weber), 59. Weber (Jaquenod). Rozhodovali: Ilyk, Zolotar (obaja Ukr.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 436 divákov.



Zostava SR: Turiak – Šefčík, Koščo, Bachan, Machara, Gašparík, Laštík, Miške - Ujhelyi, Grlický, Čonka-Skyba – Kubovič, Moravčík, Gál – Dudovič, Joščák, Mráz - Reguly, Nehila



ďalšie štvrtkové výsledky v Nitre:



4. skupina



Nórsko - Španielsko 13:0



Veľká Británia - Dánsko 0:16







2. skupina



Nemecko - Slovinsko 6:5







Tabuľka 2. skupiny



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 17:5 4



2. Švédsko 1 1 0 0 43:1 2



3. Nemecko 1 1 0 0 6:5 2



4. Slovinsko 2 0 0 2 7:13 0



5. Francúzsko 2 0 0 2 4:53 0

Nitra 1. februára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v 2. európskej skupine kvalifikácie MS 2018. Na turnaji v Nitre deklasovali vo štvrtok Francúzsko 10:3 a so štyrmi bodmi vedú neúplnú tabuľku pred dvojbodovými Švédmi a Nemcami.Zverenci trénera Petra Koutného od úvodu dominovali v držaní loptičky a početnosti striel, no rovnako ako v úvodnom stretnutí proti Slovinsku (7:2) im chvíľu trvalo, kým zlomili odpor súpera. Upokojenie im v druhej tretine za stavu 2:1 dodali dva góly v rozpätí 39 sekúnd krátko po tom, čo Francúzi nevyužili možnosť vyrovnať z trestného strieľania. Potom už naplno rozbehli svoje kombinácie, darilo sa najmä Martinovi Grlickému, ktorý sa zaskvel štyrmi gólmi v priebehu 13 minút a 10 sekúnd. Po stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča na strane SR.Slovákov čaká v sobotu v Športovej hale Klokočina kľúčový duel z hľadiska postupu proti Nemcom (19.00), na záver svojho vystúpenia v skupine sa stretnú v nedeľu s úradujúcimi vicemajstrami sveta Švédmi. Na svetový šampionát do Prahy (1.-9. decembra) postúpia z európskej kvalifikácie prvé dva tímy v skupinách plus ďalšie dva najlepšie z tretích miest.Slováci mali výborný vstup, súpera k ničomu nepúšťali, sami predviedli niekoľko vydarených kombinačných akcií a po prvých desiatich minútach vyhrávali zásluhou gólov Gašparíka a Macharu 2:0.Potom však prišlo poľavenie, čo dokázali Francúzi využiť a znížili vďaka Andermattovi. BrankárJaquenod inkasoval v prvej tretine ešte raz, no po zhliadnutí videa sa rozhodcovia rozhodli gól Grlického neuznať.Francúzi nechceli pripustiť rovnaký debakel ako vo svojom prvom zápase so Švédmi (1:43) a zabetónovali sa pred vlastnou bránkou. Slováci s tým mali chvíľu problém, trápili sa najmä v predfinálnej fáze. Mohlo byť aj horšie, no gól Webera neuznali pre hru so zdvihnutou hokejkou.Upokojenie do slovenských radov priniesli až presné zásahy Joščáka a Grlického, ktorými odskočili súperovi na rozdiel troch gólov. V bránke SR dostal šancu Turiak, ktorý v 28. minúte zneškodnil trestné strieľanie Mullerovi.Postupne hra Slovákov naberala grády a začali divákov tešiť svojimi ofenzívnymi akciami.Zápas chutil najmä Grlickému, ktorý v druhej časti zaznamenal v priebehu 13 minút a 10 sekúnd štyri góly. V treťom dejstve domáci pokračovali v nápore, na 8:1 zvýšil Gál, potom premenil presilovku Ujhelyi a vytúženú desiatku zavŕšil z trestného strieľania Gašparík. Francúzom sa v závere ešte podarilo skorigovať stav zásluhou Mullera a Webera.