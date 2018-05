Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nepostúpili na MS 2018 v Dánsku do štvrťfinále. Definitívne o tom rozhodol utorňajší duel Švajčiarska s Francúzskom, ktorý Helvéti vyhrali 5:1.V tabuľke majú Švajčiari 12 bodov a do vyraďovačky postúpili ako posledný tím z A-skupiny zo štvrtého miesta. Slováci mali pred zápasom s Bieloruskom na konte 8 bodov a aj keby zvíťazili, nemôžu už Švajčiarov predstihnúť. Slovenskí hokejisti nepostúpili na MS zo skupiny už päť rokov za sebou. Naposledy sa im to podarilo na MS v Helsinkách v roku 2013.