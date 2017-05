Slovensko.Digital žiada od ministra dopravy aj diskusiu k IT projektom

Árpád Érsek Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Združenie Slovensko.Digital vyzýva ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby umožnil k dvom IT projektom rezortu odbornú diskusiu, zverejnil k nim všetky podklady aj výsledky interného auditu. Poukazuje na ich možné predraženie a neefektívnosť.Ministerstvo dopravy a výstavby začalo ešte v roku 2015 obstarávanie dvoch IT projektov v celkovej hodnote takmer 100 miliónov eur. Ide o Informačný systém výstavby (ISV) a Atlas pasívnej infraštruktúry (API). Na riziká oboch projektov poukázali neziskové organizácie Aliancia Fair-play a Slovensko.Digital vo februári 2016. Upozorňovali, že k nim chýba zverejnená podkladová dokumentácia a analýzy a hrozí pri nich predraženie.Zástupcovia združenia preto poslali Érsekovi otvorený list. Žiadajú, aby k projektom umožnil otvorenú odbornú diskusiu a zverejnil všetky podkladové analýzy. Pripomenuli, že projekty boli vnímané ako rizikové aj v minulosti a boli predmetom interných auditov. K projektu ISV bola nedávno zverejnená projektová štúdia, podľa odborníkov je to však len zlomok dokumentácie, ktorá má k nemu existovať.Nezisková organizácia dostáva na svoje požiadavky cez infožiadosti opakované zamietavé rozhodnutia s odvolaním sa na autorské práva dodávateľských firiem alebo argumenty, že zverejnením analýz by mohol byť narušený princíp rovnakého zaobchádzania vo verejnom obstarávaní.uviedol výkonný riaditeľ združenia Ján Hargaš.Zástupcovia Slovensko.Digital žiadajú ministra o osobné stretnutie a ponúkajú svoje kapacity pri hľadaní riešenia ďalšieho postupu.Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo v týchto dňoch verejnú diskusiu k ISV. Cieľom tohto kroku je získať od verejnosti aj odborníkov spätnú väzbu na tento projekt a zároveň zodpovedať všetky prípadné otázky.“ povedal Érsek.Ministerstvo súčasne zverejnilo štúdiu realizovateľnosti k tomuto projektu. Štúdiu aj samotný formulár na kladenie otázok nájdu ľudia na stránke rezortu www.mindop.sk. Lehota je do 16. mája.