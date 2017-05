Slovensko o ekonomickej spolupráci s Čínou viac hovorí, no menej koná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovensko má záujem na zlepšovaní ekonomickej spolupráce s Čínou, no viac o tom hovorí, ako reálne koná. Zhodli sa na tom odborníci, ktorých oslovila TASR v súvislosti s hodnotením hospodárskych vzťahov oboch krajín.povedal pre TASR profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.Podľa riaditeľa Stratpolu Richarda Turcsányiho Slovensko je pre Čínu najmenej dôležitý partner spomedzi krajín V4.uviedol pre TASR Turcsányi.Obchodný obrat medzi obomi krajinami je na úrovni 6 miliárd eur. Čína je tretí najväčší exportér na Slovensko a naša obchodná bilancia s ňou je dlhodobo pasívna. Slovenská vláda sa zaujíma o čínsku iniciatívu Novej Hodvábnej cesty, kde by sa malo v najbližších rokoch investovať 124 miliárd USD (114,01 miliardy eur).konštatoval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Slovensko zaujímajú najmä investície do železničnej dopravy, vrátane prekladísk, ale aj ďalšie čínske investičné aktivity.V prípade Slovenska sa v minulosti uvažovalo, že by sa mohlo zapojiť cez pokračovanie širokorozchodnej železnice z Košíc až do Viedne. Spoločný podnik rakúskych, slovenských, ukrajinských a ruských železníc Breitspur Plannunggesselschaft zadal štúdiu realizovateľnosti na tento projekt.Profesor Baláž však nevidí jeho realizáciu reálne.dodal Baláž.Vláda chce s čínskou stranou rokovať aj v blízkej budúcnosti na základe Koncepcie rozvoja vzájomných vzťahov, ktorú schválila v apríli.