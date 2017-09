Slovensko plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Košice 28. septembra (TASR) - Takmer štvrtina slovenských vysokoškolákov (23,4 percenta) plánuje po skončení štúdia opustiť SR na viac ako rok alebo natrvalo. Ďalších 12 percent sa zamýšľa odísť na kratší čas. Vyplynulo to z výskumu emigračných zámerov študentov vysokých škôl a s tým súvisiacich sociálno-psychologických faktorov.Do výskumu sa na Slovensku od minulého roka zapojilo 18 univerzít a 489 študentov rôznych odborov a ročníkov. Projekt realizuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.Opustiť Slovensko neplánuje 23 percent vysokoškolákov, 36 percent sa v danom smere ešte nerozhodlo a päť percent nad odchodom zo Slovenska dosiaľ neuvažovalo.uviedla dnes pre novinárov riešiteľka projektu Marta Kulanová.Odchod do zahraničia plánujú skôr muži – dlhodobý pobyt má v úmysle 32 percent, u žien je to 21 percent. Vzhľadom na miesto štúdia majú dlhodobejšie emigračné zámery najviac študenti z univerzít na strednom Slovensku (dlhodobo 26 percent), nasleduje západ krajiny (24 percent) a východ (21 percent).doplnila Kulanová.Výskum tiež potvrdil, že emigračné zámery súvisia aj s rizikovým správaním študentov, najmä v prípade žien. Napríklad vysokoškoláčky, ktoré pravidelne fajčia a mali viac sexuálnych partnerov, sú skôr ochotné emigrovať.Výsledky výskumu dnes odborníci prezentujú na seminári na pôde UPJŠ v Košiciach. Projekt je súčasťou medzinárodného skúmania emigračných zámerov vysokoškolákov na univerzitách aj v Českej republike, Litve, Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajine.