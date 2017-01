Slovensko sa rozlúčilo s ďalšou hereckou legendou Z. Gruberovou

Zdena Grúberová, archívne foto. Foto: TASR - Miroslava Cibulková Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovensko sa dnes rozlúčilo s ďalšou hereckou legendou. Posledná rozlúčka so Zdenou Gruberovou sa konala v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Významná slovenská herečka a dlhoročná členka Činohry SND zomrela v stredu 18. januára vo veku 83 rokov.uviedol generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, ktorý v smútočnom prejave priblížil cestu zosnulej umelkyne k herectvu, jej lásku k poézii. Spomenul i objaviteľa Františka Dibarboru a Júliusa Pántika, prvé herecké kroky Z. Gruberovej na scéne profesionálneho divadla v Martine až po angažmán v SND, ktorého súčasťou sa stala 1. septembra 1954.Chudovský predstavil Gruberovej tvorbu po nástupe na našu prvú scénu po boku skúsených hereckých autorít. Za jej veľké herecké domény, ktoré využila pri stvárnení postáv, označil lyrickosť prejavu, jemnocit i pestrú citovú variabilitu.doplnil na margo herečky, ktorá sa od postavy k postave prepracúvala k zložitejším charakterom.Pripomenul tiež veľkú spoluprácu Gruberovej s režisérom Jozefom Budským.Zdena Gruberová stvárnila na javisku Činohry SND do konca roka 1998 deväť desiatok postáv - tragické i dramatické, ale aj plné iskrivého zvonivého smiechu. V Shakespearovi Júliu, Oféliu, Hermiu, Regan, ako aj jednu z Veselých paní z Windsoru, vytvorila psychologickú štúdiu Maggie v Millerovej hre Po páde, zažiarila ako Linda v jeho hre Smrť obchodného cestujúceho, bola skvelou Evou v Madáchovej Tragédii človeka, Anti v Karvašovej hre Antigona a tí druhí, princeznou Eboli v Schillerovom Donovi Carlosovi aj Stellou v dráme Električka zvaná túžba T. Williamsa.upozornil generálny riaditeľ SND na veľkú devízudodal ku kariére herečky, ktorá z vlastného rozhodnutia odišla z divadla a utiahla sa do súkromia po tragickej smrti syna.Divadelné herectvo a celý rad postáv v podanípripomenul i riaditeľ Činohry SND Roman Polák.uviedol s tým, že umelkyňa prežila doby vrcholov i pádov.Za veľkú hereckú divu, ktorá v rozhlase a televízii vytvorila široký register postáv, označil Zdenu Gruberovú generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.doplnil k herečke, ktorú si diváci budú pamätať z filmových a televíznych titulov ako Kapitán Dabač, Smrť prichádza v daždi, Červené víno, Veselé panie z Windsoru a mnohé ďalšie.Legendárnej herečke vzdali poklonu mnohí jej kolegovia a kolegyne. Medzi nimi Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Dušan Jamrich.Súčasťou poslednej rozlúčky so Zdenou Gruberovou boli ukážky z diel, v ktorých účinkovala. V závere smútočného aktu znela pieseň My Way od Franka Sinatru.