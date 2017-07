Slovensko si pripomína 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti

Na snímke deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ústava Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Slovensko si dnes pripomína 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky.Deklaráciou o zvrchovanosti prejavil slovenský národ prvýkrát záujem žiť v samostatnej krajine, čo sa pretavilo do ústavy prijatej 1. septembra 1992 a do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993. Pri príležitosti XV. ročníka Osláv zvrchovanosti Slovenska, ktorý sa konal uplynulý víkend v kysuckej obci Stará Bystrica to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).povedal Fico.Na oslavách sa zúčastnil aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, podľa ktorého pri vyhlásení zvrchovanosti Slovensku veľa ľudí neverilo.skonštatoval.Vatru zvrchovanosti zapálili v sobotu (15.7.) večer aj v Medzibrode v okrese Banská Bystrica. Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) pri tejto príležitosti uviedol, že pred 25 rokmi začala nová etapa, ktorá predznamenala ďalšie následné udalosti - prijatie ústavy a vznik Slovenskej republiky. "Pokiaľ nebudeme hrdí sami na seba, na to, čo sme za 25 rokov spravili, tak potom si nectíme prácu občanov SR," zdôraznil minister.Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR si pripomíname už po 25. raz. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť SR. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR. Na oslavu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa každoročne stretávajú viacerí občania pri vatrách, ktoré dostali názov Vatry zvrchovanosti.