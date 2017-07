Slovensko skončilo v rámci programu Európa pre občanov prvé

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) – Podporu z programu Európa pre občanov získalo 28 slovenských projektov vo výške 962.000 eur. Z toho 25 projektov sú jednorazové podujatia trvajúce v priemere tri dni a zvyšné tri veľké projekty v priemernej hodnote 125.000 eur potrvajú viac ako rok. Výsledky marcovej uzávierky programu Európa pre občanov uverejnila koncom júna Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA). Na dnešnej tlačovej konferencii o výsledkoch informovali predstavitelia Európskeho kontaktného bodu, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a predstavitelia víťazných veľkých projektov.uviedla pre TASR Želmíra Gerová z Európskeho kontaktného bodu.V rámci krajín, ktoré sa do programu zapojili, sa Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov, pričom európsky priemer bol osem úspešných projektov na krajinu.Najviac peňazí, 587.000 eur, poslúži na podporu stretnutí občanov družobných miest a obcí. V nasledujúcom roku sa ich uskutoční 25. Slovensku sa prvýkrát podarilo získať zastúpenie vo všetkých väčších opatreniach - Európska pamäť, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. Podporenými žiadateľmi sú nezisková organizácia Post Bellum SK, mesto Fiľakovo a Univerzita Komenského v Bratislave.Post Bellum SK bude vďaka grantu zbierať a dokumentovať pamäte preživších druhej svetovej vojny a organizovať besedy na školách nielen na Slovensku, ale aj v Bulharsku, Čechách a Rumunsku.Mesto Fiľakovo sa vo svojom projekte venuje otázke sociálnej inklúzie najmä domáceho rómskeho obyvateľstva. Jeho ambíciou je výmena a zber skúseností toho najlepšieho na poli realizácie sociálnych podnikov z desiatich európskych krajín.Univerzita Komenského nadviaže na minuloročné diskusie s občanmi o vnímaní EÚ, ktoré boli realizované v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Závery z nich by mali byť spracované do inovatívnej komunikačnej stratégie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.Program Európa pre občanov slúži na podporu aktívneho európskeho občianstva a povedomia, že sme súčasťou jedného geopolitického priestoru. V programe sa celkovo prerozdelilo 11.389.000 eur, pričom takmer milión ide na Slovensko. Zapojilo sa do neho 1272 subjektov z celej EÚ a Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Macedónska a Srbska. Uspelo z nich 215 projektov, z toho 28 slovenských.Ďalšia výzva programu Európa pre občanov má uzávierku 1. septembra, pričom projekty je možné posielať už od 30. mája.