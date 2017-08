Slovensko určí hranice Karpatských bukových pralesov do februára 2018

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jozef Ďurník Ilustračná snímka Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovensko najneskôr do februára budúceho roka definitívne určí hranice Karpatských bukových pralesov na východnom Slovensku. Rovnako zaistí ochranu pred ťažbou dreva a nastaví vhodné spôsoby hospodárenia v tejto lokalite. Vyplýva to z materiálu troch ministerstiev, ktorý tento týždeň schválila vláda.Envirorezort deklaroval, že zachovanie vzácnych pralesov je jeho prioritou. "Výnimočnosť týchto pralesov spočíva v tom, že vytvárajú reťaz ostrovov pôvodného prírodného lesa, ktorý tu rástol tisícky rokov. Zachovanie tejto lokality je našou prioritou. Značka UNESCO len podčiarkuje, ako je to dôležité," povedal minister László Sólymos (Most-Híd).Doterajšie kroky podľa neho viedli k čiastočnému pokroku v plnení medzinárodného záväzku, ale nedošlo k odstráneniu všetkých nedostatkov. "Naším cieľom je tento stav napraviť," doplnil. Opatrenia si vyžiadajú spoluprácu viacerých inštitúcií.Medzi najväčšie výzvy patrí ukončenie rokovaní s dotknutými subjektmi a začatie procesu vyhlasovania nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú prírodné rezervácie Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec. "Predovšetkým je potrebné sa dohodnúť na úrovni finančných kompenzácií so subjektmi. Tieto rokovania nie sú jednoduché. Robíme všetko pre to, aby sme ich dotiahli do konca a prales zachránili," zhrnul šéf envirorezortu.Uznesenie kabinetu ukladá zodpovedným subjektom vypracovať komplexný návrh opatrení zameraných na splnenie odporúčaní Výboru svetového dedičstva UNESCO. V septembri navštívi Slovensko riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild Rossler, čo poskytne príležitosť konzultovať postupy na zlepšenie situácie v slovenskej časti pralesov.Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy boli zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny v roku 2007.