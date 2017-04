Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek opäť povedie Lazorová

Na snímke prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 29. apríla (TASR) – Prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) bude na najbližšie štyri roky Iveta Lazorová, ktorú delegátky na dvojdňovom sneme (28. a 29. 4.) v Žiline opätovne zvolili do funkcie.Na sneme sa podľa Lazorovej zúčastnilo 212 delegátov z celého Slovenska a o post prezidentky SK SaPA sa uchádzali dve kandidátky.povedala dnes na tlačovej konferencii po sneme prezidentka SK SaPA.Doplnila, že komoru sa za posledné štyri roky podarilo finančne stabilizovať, vybudovať dobre fungujúci tím, zlepšiť komunikáciu s členmi, ako aj s odbornou a laickou verejnosťou. "podotkla LazorováPrezidentka SK SaPA chce pokračovať v nastavenej stratégii a viac zapájať odborníkov v ošetrovateľstve do projektov MZ SR či do prípravy klasifikačných systémov pre E-health.uviedla Lazorová.Za hlavné dôvody nespokojnosti sestier a pôrodných asistentiek považuje nízku mzdu, prepracovanosť a minimálnu podporu zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. Vyplynulo to podľa nej z prieskumu, ktorý robila komora v štvrtom štvrťroku 2016 na reprezentatívnej vzorke 2298 sestier a pôrodných asistentiek.dodala prezidentka SK SaPA.