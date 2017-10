BRATISLAVA 6. októbra - Nezvyčajný hudobný nástroj začal vyrábať slovenský hudobník Boris Čellár len prednedávnom. Jeho drevený zvuk znie doslova hypnoticky a ťažko k nemu nájsť prirovnanie. Presvedčili sa o tom i náhodní okoloidúci a turisti v bratislavských uliciach, keď mohli zažiť nečakanú situáciu. Atmosféra a ich reakcie hovoria za všetko.WoodPack - ako hudobník tento svojský nástroj nazval, je akási drevená bednička, na ktorú vie podľa jeho slov zahrať každý. Nástroj nemá falošný tón a tak je hra naň obrovskou zábavou ako pre dospelých, tak pre deti. Počas letného poobedia si WoodPack vyskúšalo niekoľko náhodných okoloidúcich. Jedno performance slečny v kostýme však hraničilo s virtuozitou. Dozvuky leta a uvoľnenú atmosféru si môžete vychutnať vo videu.

Skladby je možné hrať aj končekmi prstov

WoodPack je rytmicko – melodický hudobný nástroj vyrobený z vysoko rezonančného kvalitného dreva. Rezonančná doska nástroja pozostáva z vyrezaných jazýčkov rôznej dĺžky, každý je naladený na určitú notu v stupnici. Vďaka vibrácii dreva vzniká jedinečný príjemný drevený tón, ktorý sa podobá zvuku marimby či xylofónu.Skladby a melódie je možné hrať paličkami s gumeným koncom alebo končekmi prstov. WoodPack sa vyznačuje precízne vyberaným a prirodzene sušeným drevom a kvalitným prevedením, čo ho radí medzi najkvalitnejšie nástroje typu slit drum na svete.WoodPack je intuitívny hudobný nástroj určený ako profesionálom, tak aj začiatočníkom. Patentované rozloženie tónov spolu s perkusívnou plôškou robia z tohto nástroja priateľa všetkých hudbychtivých ľudí bez rozdielu veku.WoodPack je z čisto prírodných materiálov (drevo a prírodný olej) a má muzikoterapeutický účinok, či už vďaka dotyku rúk s prírodným materiálom, alebo cez vibrácie korpusu nástroja, ktoré sú citeľné pri kontakte s ľudským telom. Nástroj je odporúčaný a často používaný pri meditácii zvukom.

Prvý prototyp v roku 2015

Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenský hudobník sa inšpiroval prastarým africkým nástrojom © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Boris Čellár, hudobník, skladateľ, aranžér sa po skončení štúdia na rakúskej Kunst Universität Graz v odbore jazzová gitara začal popri jazze venovať tiež improvizovanej ambientnej hudbe a muzikoterapii. Vedľa gitary sa tak dostávali do jeho performance aj iné nástroje.Pre potrebu obohatiť svoju hudbu o melodicko-perkusívny nástroj sa hudobník rozhodol vytvoriť si jednoduchý rytmicko melodický nástroj, ktorý by naplnil jeho predstavu. Vychádzal zo štrbinového bubna, prastarého nástroja, ktorý sa v jednoduchej forme našiel v rôznych častiach našej planéty.Borisovým cieľom bolo vyrobiť typ nástroja, ktorý by bol zvučný, s dobrou intonáciou a hralo by sa naň jednoducho - intuitívne. V apríli 2015 vzišiel zo stolárskej dielne prvý prototyp nástroja WoodPack. Povzbudený prvým naladeným nástrojom sa vydal na cestu, ktorá prináša stále vylepšované verzie nástroja WoodPack.