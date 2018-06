Slovenský režisér Dušan Rapoš má 65 rokov

Dušan Rapoš Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Režisér, scenárista, hudobný skladateľ a producent Dušan Rapoš sa narodil 20. júna 1953 v Moravanoch na východnom Slovensku. V stredu má 65 rokov.Svojimi filmami, scenármi, knihami i hudbou obohatil nielen slovenskú kultúrnu scénu.Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave v roku 1975 a s červeným diplomom a Cenou ministra školstva absolvoval Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave v roku 1982. Počas štúdií pracoval ako novinár a redaktor v rozhlase. Od roku 1982 pôsobil v spravodajskom filme a venoval sa tvorbe týždenníkov. Ako umelec a producent väčšinou pracuje pre rôzne zahraničné produkcie, tvorivo pôsobí vo viacerých európskych mestách a v USA.Slovenskej aj európskej kultúrnej verejnosti je známy predovšetkým ako režisér a scenárista. Z jeho filmov pripomenieme napríklad tituly Falešný princ (Falošný princ, 1984), Fontána pre Zuzanu (1985), Fontána pre Zuzanu 2 (1993) a Fontána pre Zuzanu 3 (1999), Utekajme, už ide! (1986), Rabaka (1989), Suzanne (1996), na ktorom sa podieľal ako režisér, scenárista a autor hudby, Cinka Panna (2008). Z jeho televíznych filmov spomenieme Studňa mladosti (1987), Dido (1988). Hudobný dokumentárny film Karel Kryl - kdo jsem...? pochádza z roku 1993. V roku 2007 režíroval televízny dokumentárny seriál Slovenský bigbít.Je držiteľom mnohých významných, hlavne zahraničných ocenení. Jeho film, rodinná hudobná komédia Fontána pre Zuzanu 3, získal najvyššie ocenenia na medzinárodných filmových festivaloch v americkej Atlante a Filadelfii.Dušan Rapoš je ako hudobný skladateľ autorom desiatok filmových a scénických hudieb, ktoré skomponoval väčšinou pre nemecké, rakúske, švajčiarske, americké, ale aj pre slovenské a české filmové, televízne a divadelné produkcie. Jeho prvým celovečerným hudobno-dramatickým dielom bol pôvodný slovensko-americký balet Deti Titanicu, ktorý vytvoril pre Balet Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave v roku 1996. Vysokú umeleckú úroveň majú aj jeho nekomerčné CDs Tenderness (1993), Anjeli hriechu (1996), Deti Titanicu (1996), Love Songs (2002), The Best of Dusan Rapos 2000, The Best of Dusan Rapos 2005, CD-Single Amore Vittoria (2005) a LP The Little Mouse in a Violin Case (1990), nahrané so špičkovými európskymi symfonickými telesami a dirigentmi. Je autorom rockovej opery Pietro e Lucia, ktorá mala slovenskú premiéru v decembri 2010 v Košiciach.Krištáľovým krídlom za rok 2008 ocenili Dušana Rapoša za spoluautorstvo publikácie Slovenský bigbít. Ocenenie Identifikačný kód Slovenska získal Dušan Rapoš v roku 2010.Režisér kultovej snímky Fontána pre Zuzanu Dušan Rapoš nakrútil v roku 2017 romantický hudobný film s názvom Muzzikanti, ktorý je hudobnou romancou plnou pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú súčasnosť.Režisérka Andrea Sedláková predstavila v roku 2018 nový slovenský tanečný film Backstage, ktorý vznikol podľa námetu teraz jubilujúceho režiséra Dušana Rapoša.Manželkou filmového tvorcu je populárna česká herečka Eva Vejmělková, s ktorou uzavreli manželstvo v roku 2000 v Las Vegas (USA).