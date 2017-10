Slovenský sokol Lucky sa stal vo Francúzsku ornitologickou celebritou

Samec Lucky Foto: Ochrana dravcov na Slovensku Foto: Ochrana dravcov na Slovensku

Na snímke samec Lucky. Foto: Ochrana dravcov na Slovensku Foto: Ochrana dravcov na Slovensku

Na snímke samec Lucky. Foto: Ochrana dravcov na Slovensku Foto: Ochrana dravcov na Slovensku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenský sokol červenonohý sa stal vo Francúzsku ornitologickou celebritou. Lucky je jedným zo 41 mláďat, ktoré na západnom Slovensku označili v júli špeciálnym krúžkom.povedal Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.Vysvetlil, že je to dôkaz, že hoci drvivá väčšina vtákov migruje do Afriky juhovýchodným smerom, časť jedincov zo stredoeurópskej populácie si predsa len vyberá juhozápadný smer, cez Francúzsku riviéru a Pyrenejský polostrovdoplnil Slobodník.Priblížil, že okrem farebných krúžkov sa na zistenie pohybu vtáctva využívajú aj satelitné vysielačky.doplnil.Slovenskí ornitológovia sa tento rok po štvrtý raz zapojili do medzinárodného sčítania sokolov červenonohých na miestach, kadiaľ migrujú, alebo kde na ceste do Afriky odpočívajú.zhrnul Slobodník. Nižšie počty sa zistili aj napriek mimoriadne úspešnej hniezdnej sezóne, dôvodom môže byť počasie, ktoré urýchlilo migráciu vtáctva.