Slovinci musia zlikvidovať 250-kilogramovú bombu z II. svetovej vojny

Ľubľana 24. júla (TASR) - Slovinské úrady musia zneškodniť 250-kilogramovú bombu z druhej svetovej vojny. Našiel ju minulý týždeň muž, ktorý sa so svojimi deťmi zabával hrou na hľadanie pokladov.Predstaviteľ civilnej ochrany Igor Boh uviedol, že približne 450 ľudí musia v utorok evakuovať z ich domov v obci Vurberk, pokým tímy pyrotechnikov americkú bombu nezlikvidujú.Podľa slovinských médií ju objavil miestny obyvateľ neďaleko hradu Vurberk, keď skúmal oblasť pomocou detektoru kovov. Bombu vykopal zo zeme, odviezol k sebe na dvor a až potom informoval políciu.Pyrotechnici ju premiestnia do sedem metrov hlbokej jamy a kontrolovane ju odpália. Podľa miestnych médií by mohol muž, ktorý bombu našiel, čeliť obvineniam z narušenia verejného poriadku.