Slovinec Mohorič uspel v najdlhšej etapy tohtoročnej Vuelty

Slovinský cyklista Matej Mohorič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 7. etapy (Lliria - Cuenca, 207 km):



1. Matej Mohorič (Slovin./SAE Team Emirates) 4:43:35 h, 2. Pawel Poljanski (Poľ./Bora-Hansgrohe), 3. Jose Rojas (Šp./Movistar), 4. Thomas De Gendt (Belg./Lotto Soudal) všetci +16 s, 5. Alessandro De Marchi (Tal./BMC), 6. Floris De Tier (Belg./LottoNl-Jumbo) obaja +27, 7. Jetse Bol (Hol./Manzana Postobon) +29, 8 Luis Angel Mate (Šp./Cofidis, Solutions Credits), 9. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Credits), 10. Arnaud Courteille (Fr./FDJ) všetci +1:32 min



priebežné poradie po 7. etape:



1. Christopher Froome (V. Brit./Sky) 27:46:51 h, 2. Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott) +11 s, 3 Nicolas Roche (Ír./BMC) +13, 4. Tejay Van Garderen (USA/BMC) +30, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +36, 6. David De La Cruz (Šp./Quick-Step Floors) +40, 7. Jetse Bol (Hol./Manzana Postobon) +46, 8. Fabio Aru (Tal./Astana) +49, 9. Adam Yates (V. Brit./Orica-Scott +50, 10. Michael Woods (Kan./Cannondale-Drapac) +1:13 min

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cuenca 25. augusta (TASR) - Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu SAE Team Emirates zvíťazil v piatkovej siedmej etape pretekov Vuelta a Espaňa. Tá bola najdlhšia v itinerári tohtoročnej edície, viedla z Llirie do Cuency a merala 207 kilometrov.Vpredu sa pohyboval až štrnásťčlenný únik, ktorý si vypracoval dostatočný náskok, aby bolo zrejmé, že pelotón ho nedostihne a o víťazovi sa rozhodne spomedzi jeho účastníkov. Mohorič bol na čele na vrchole záverečného stúpania 11,5 kilometra pred cieľom, od súperov sa odpútal v klesaní a svoj útok doviedol do úspešného konca na rovine. Vo veku 22 rokov dosiahol premiérové etapové prvenstvo na podujatiach Grand Tour.citoval Mohoriča portál cyclingnews.com. Zásluhou úniku prerazil do najlepšej desiatky priebežného poradia Holanďan Jetse Bol (Manzana Postobon).Hlavné pole kontrolovalo vývoj a všetci favoriti celkovej klasifikácie vrátane lídra Christophera Froomea (Sky) prišli v piatok pohromade. V sobotu je na programe 199,5-kilometrový úsek Hellín - Xorret de Catí.