Sme rodina bude v oblasti poľnohospodárstva čerpať informácie z Česka

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) – Opozičné hnutie Sme rodina sa chce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka inšpirovať v Českej republike. V piatok preto hnutie podpísalo memorandum o spolupráci s Asociáciou súkromného poľnohospodárstva Českej republiky.zdôraznil na piatkovej tlačovej konferencii predseda hnutia Boris Kollár. Sme rodina by chcelo s asociáciou spolupracovať v dvoch oblastiach – v legislatívnej a v oblasti výmeny informácií a skúseností.vymenoval expert hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta. Ďalej to bude podľa jeho slov legislatíva na ochranu prírody, oblasť využívania prírodného bohatstva vrátane hospodárenia s vodou a prijímanie legislatívy na znižovanie byrokracie v pôdohospodárstve.doplnil Karahuta. Zároveň je to podľa jeho slov aj výmena informácií v oblasti dotačného systému, znižovania korupcie a v oblasti výmeny skúseností vrátane organizovania spoločných pobytov a stáží s cieľom udržania tradície vidieckeho obyvateľstva na Slovensku a v Českej republike.Predseda Asociácie súkromného poľnohospodárstva Josef Stehlík doplnil, že asociácia funguje už 20 rokov a za toto obdobie sa snaží ovplyvňovať poľnohospodársku politiku v Českej republike tak, aby bola podstatne viac ústretová voči rodinným farmám a tradičnému vidieku. Počas týchto rokov si podľa neho prešla asociácia cestou, ktorá nebola jednoduchá.konštatoval.