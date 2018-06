Sme rodina vyzýva na väčšiu prípravu dopravných projektov

Na archívnej snímke Boris Kollár. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 13. júna (TASR) – Opozičné hnutie Sme rodina apeluje na vyššiu prípravu projektov v rámci rezortu dopravy. Podľa hnutia by malo byť pripravených 25 % projektov nad rámec finančných možností aktuálneho eurofondového obdobia v zásuvke.zdôraznil na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda hnutia Boris Kollár. Podľa Sme rodina má v súčasnosti ministerstvo takto pripravených nad rámec financií 16 % projektov, počas predchádzajúce programového obdobia eurofondov to však bol aj dvojnásobok.doplnil tímlíder hnutia pre oblasť dopravy Miloš Svrček.Hnutie Sme rodina zároveň vyzvalo ministerstvo dopravy, aby urobilo revíziu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Predpokladá, že sa v rámci tohto operačného programu nevyčerpajú napríklad všetky financie určené na informatizáciu. Po dohode s Bruselom by sa podľa nich mohli presunúť na dopravné projekty. Hnutie zároveň apelovalo na to, aby rezort dopravy venoval pozornosť aj severu Slovenska, napríklad aj výstavbe diaľnice D3 na Kysuciach.