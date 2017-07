Sme rodina žiada kvôli kauze Rapid life fond na ochranu vkladov

Na snímke predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. júla (TASR) – Vláda by mala vytvoriť fond na ochranu vkladov v poisťovniach. Navrhuje to opozičné hnutie Sme rodina – Boris Kollár v reakcii na aktuálny prípad životnej poisťovne Rapid life, ktorá smeruje do konkurzu. Národná banka Slovenska (NBS) mala podľa neho konať omnoho skôr a poistencov ochrániť.Kollár poukázal na to, že posilňovanie stability, dôveryhodnosti a bezpečnosti finančného sektora a ochranu vkladateľov má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preto vyzval, aby rovnaký fond na ochranu vkladov, aký dnes existuje pre banky, zriadil aj pre poisťovne.uviedol predseda hnutia Boris Kollár na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že bola naštrbená dôvera v štát.Centrálna banka podľa Kollára vedela o probléme od roku 2007. Pripomenul, že guvernér NBS Jozef Makúch vykonáva svoju funkciu od roku 2010 za Ficovej vlády. Rapid life sa s národnou bankou dlhodobo sporí pre chyby v stanovení poistného a technických rezerv a na základe rozhodnutí súdov žiada vyplatenie škody.NBS už skôr tento týždeň informovala o svojom postupe v súvislosti s Rapid life.priblížil riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS Vladimír Dvořáček s tým, že regulátor dostával od spoločnosti pri kontrolách skreslené informácie, výkazy neodzrkadľovali reálny stav spoločnosti. Nakoniec nebola iná cesta, ako spoločnosť uviesť do nútenej správy.Líder hnutia upozornil na to, že o spore na súde rozhodovala sudkyňa Eva Fulcová, pričom poisťovňu zastupoval jej manžel a spor vyhrala. Doktor Fulec je podľa Kollára spolužiak premiéra Fica. Syn predsedu predstavenstva Rapid life Petra Talána bol navyše v rokoch 2012 až 2016 asistentom poslanca Národnej rady SR za Smer-SD Milana Géciho. O kauzu sa tiež podľa neho aktívne zaujíma ďalší poslanec Smeru Jozef Burian.Kollár zároveň informoval, že pod znaleckým posudkom, na základe ktorého spoločnosť žiada od NBS 50 miliónov eur, je podpísaný Milan Polončák. Ten mal byť vlani odsúdený za nepravdivý znalecký posudok v kauze Veľký Slavkov. Pod posudkom figuruje tiež podpis dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Michala Tkáča. Podľa hnutia je rodinne prepojený s členkou predstavenstva a konateľkou Rapid life Helenou Vernerovou a jej manželom z dozornej rady poisťovne.vyhlásil Kollár. Zároveň vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby urýchlene konal. Klientom poisťovne odporúča, aby sa prihlásili do konkurzu a vyhľadali právnu pomoc.Poisťovňa sa dostala do nútenej správy 15. júna tohto roka. Bývalý manažment Rapid life mal podľa správy nútenej správkyne spoločnosti, ktorú predložila NBS, poškodiť záujmy klientov. Od začiatku tohto roka prestal vyplácať akékoľvek nároky klientov a poisťovňu pripravil o majetok. Nútená správkyňa preto podáva na štatutárov trestné oznámenie a na poisťovňu návrh na vyhlásenie konkurzu.