SMER-SD CHCE ZAVIESŤ STRAVNÉ ZADARMO PRE DETI NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Koaličná strana Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre žiakov na základných školách. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur. Uviedol to predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave, kde predstavil ďalšie sociálne opatrenia strany Smer-SD.