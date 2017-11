SND v premiére uvedie grotesku o predsudkoch Klimáčka v réžii Francúza

Na snímke zľava dramaturg Daniel Majling, dramatik Viliam Klimáček, režisér Vladimir Serre a svetelná dizajnérka Nathalie Perrier počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla k téme premiére novej inscenácie Viliama Klimáčka: Zjavenie (hrobárova dcéra) 2. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 2. novembra (TASR) – Divadelnú hru Viliama Klimáčka Zjavenie (hrobárova dcéra) pripravuje Činohra Slovenského národného divadla (SND). Jej premiéra bude v sobotu a nedeľu 4. a 5. novembra v Štúdiu SND.na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol dramaturg Zjavenia Daniel Majling.Podľa Klimáčka text vznikal asi dva roky. Je to hra o identite, o jej hľadaní i o tom, že len voči rôznym krízam sa dozvedáme pravdu o tom, akí vlastne sme a kým chceme byť.konštatoval Klimáček.V hlavných úlohách sa predstavia Robert Roth (otec), Monika Hilmerová (matka), Monika Potokárová (dcéra), Milan Ondrík (Laco). Scénu navrhol Mathias Baudry, kostýmy Katarína Holková, svetelný dizajn Nathalie Perrier, hudbu zložil Frédéric Miniére.Dej sa odohráva v horskej dedine v obyčajnej slovenskej rodine. Otec je príležitostný hrobár, matka bývalá učiteľka ruštiny, za dcérou chodí nápadník, ktorý v lesoch buduje domobranu pred cudzími nepriateľmi. Ich stereotypnú "idylu" narušia jedného dna záhadné videnia. Dcére sa začnú v lesoch zjavovať biblické postavy. Sú jej videnia len psychotické vízie rozdráždenej mysle alebo má dcéra skutočné zjavenia Svätej rodiny?Najskôr sa všetci prikláňajú skôr k tej prvej možnosti, kým Svätú rodinu neuvidia na vlastné oči aj ostatní obyvatelia dediny. Žiaden zázrak však netrvá dlhšie ako tri dni. Posvätnú úctu čoskoro vystriedajú nové pochybnosti. Je to skutočne Svätá rodina? Nie sú to len cudzí prišelci, ktorí nás prišli obrať o náš každodenný chlieb, o domovinu, o istoty? V dedine sa schyľuje k hromadnému lovu na nich.Nová hra Viliama Klimáčka je nielen groteskou o našich vlastných fóbiách a predsudkoch, ale v druhom pláne je aj zamyslením sa nad tým, či sa v mene viery nezriekame viery.