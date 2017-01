Snehové správy: Pravé zimné počasie je ako stvorené na lyžovačku

Na snímke osemmiestna sedačková lanovka vyváža lyžiarov na štart zajzdovky Buková hora v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 30. decembra 2012. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke osemmiestna sedačková lanovka vyváža lyžiarov na štart zajzdovky Buková hora v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 30. decembra 2012. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Akcie:



21. 1., Ski Bachledova, Bachledka Superbaby Cup, detské verejné lyžiarske preteky

21. - 22. 1., Látky - Mláky, Slovenský pohár v behu na lyžiach, šprint a distančné preteky - voľný spôsob

21. - 22. 1., Vrátna - Paseky, Slovenský pohár žiakov, 2x slalom a 2x obrovský slalom

22. 1., Ski Bachledova - zjazdovka Furmanec I., Memoriál Vladimíra Krajňáka, 2. ročník verejných pretekov v obrovskom slalome

24. - 25. 1., Vrátna - Paseky, 36. ročník FIS Intekritérium Vrátna, 2x obrovský slalom a 2x slalom

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry



Selce - Čachovo 50 - 70 cm veľmi dobré

Donovaly 50 - 65 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm dobré

Chopok sever 10 – 55 cm veľmi dobré

Krpáčovo 60 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 50 - 60 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 30 - 60 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 60 - 70 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 50 cm veľmi dobré

Šachtičky 25 - 55 cm veľmi dobré

Tále 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 60 cm dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 70 -140 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 80 -100 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 55 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré

Podbanské SKI 30 - 60 cm dobré

Ski - Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 100 -130 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 50 - 70 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Ski Bachledova 75 - 85 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 80 cm veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 80 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 20 - 80 cm dobré

Vrátna lokalita Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 70 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 11O -120 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 70 - 75 cm veľmi dobré

Malá Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 60 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 50 - 70 cm veľmi dobré

Králiky 55 - 75 cm veľmi dobré

Skalka arena 60 - 80 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 80 cm veľmi dobré



Veporské vrchy



Ski Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Skicentrum Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobré



Vtáčnik



Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 20 - 40 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 25 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Skipark Kálnica 45 cm veľmi dobré

Bezovec 25 - 30 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 30 - 60 cm dobré

Zochova chata - Piesok 30 - 50 cm dobré



Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 110 cm veľmi dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 60 - 80 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski Makov 45 - 55 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 70 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 50 - 60 cm veľmi dobré



Oravská Magura



Ski Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 80 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy



Ski centrum Brezovica 60 - 80 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 80 cm veľmi dobré

Vitanová 60 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny



Litmanová 80 cm veľmi dobré



Levočské vrchy



Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobré



Volovské vrchy



Kavečany 50 - 60 cm veľmi dobré

Jahodná 60 - 70 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 40 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj



Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 cm veľmi dobré

Ski centrum Mraznica - Hnilčík 70 cm veľmi dobré



Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobré

Rakúsko



Flachau 105 –185 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 120 -140 cm dobré

Hinterstoder 65 –145 cm veľmi dobré

Hintertux 30 –145 cm dobré

Hochficht 160 -165 cm veľmi dobré

Hochfuegen 70 – 95 cm dobré

Ischgl 20 – 75 cm dobré

Kaunertal 155 –200 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 65 – 80 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 80 –140 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 40 –120 cm dobré

Schladming Dachstein 0 –160 cm dobré

Soelden 20 –230 cm dobré

Stubai 30 –130 cm dobré

Zauberberg Semmering 90 -100 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 –140 cm dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 40 –100 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 10 –125 cm dobré

Saas-Fee 30 –160 cm dobré

Verbier 30 –140 cm dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 40 –150 cm dobré

Tignes 75 -150 cm dobré

Val d'Isére 100 –160 cm dobré

Val Thorens 100 –175 cm dobré



Taliansko



Bormio 30 - 45 cm dobré

Courmayeur 30 - 90 cm dobré

Livigno 10 - 55 cm dobré

Madonna di Campiglio 10 - 50 cm dobré

Na Slovensku prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenské zjazdovky sú pokryté dostatočnou snehovou vrstvou, ktorá je tvorená z technického i prírodného snehu, no v niektorých lokalitách sa vytvorili vďaka pravému zimnému počasiu dobré podmienky aj na svahoch bez zasnežovacej techniky - napríklad v horných častiach stredísk Malá Lučivná, Chopok, Vrátna, Tatranská Lomnica, kde je v Lomnickom sedle 140 cm snehu, ale aj na Podbanskom alebo Skicentre Kľačno. Kľačno a Vadičov budú v prevádzke cez víkend, na piatok až nedeľu (20.-22.1.) majú obmedzenú prevádzku na Čertovici, vo Frčkovciach a v Podjavorníku.Výška snehovej vrstvy na lyžiarskych svahoch dosahuje zväčša 40 až 80 cm. Napríklad 60 cm snehu je v Krpáčove, v Bachledovej - Deny, v Čičmanoch, vo Vyšnej Boci alebo v Drienici, 60 až 70 cm snehu hlási Strednica - Ždiar, Malinô Brdo, Telgárt a Lopušná dolina - Tatrasvit, 60 až 80 cm Brezovica, Kohútka a Skalka arena. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.Alpské lyžiarske oblasti hlásia dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Rovnako ako na Slovensku, i tu sa vplyvom minulotýždňového sneženia snehová vrstva zdvihla - v niektorých oblastiach až o 30 - 40 cm. V Dolnom Rakúsku hlási najvyššiu snehovú vrstvu Göstling - Hochkar a Oetscher - 120 až 140 cm, Annaberg má od 80 do 120 cm snehu a Semmering do jedného metra. V Hornom Rakúsku je nad jeden meter snehu na Hochfichte a vo Wurzeralme, Hinterstoder hlási 65 až 145 cm snehu a dobré lyžiarske podmienky. Oblačné až polooblačné počasie sa má v ďalších dvoch dňoch postupne zmeniť na jasné až polojasné a so silnými mrazmi.Vo všetkých slovenských pohoriach pretrváva aj dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Výnimkou sú len Nízke Tatry, kde je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. TASR o tom informoval Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Ráno bolo na horách prevažne jasno a bezvetrie, v Malej Fatre zamračené s prudkým vetrom. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 18 do mínus štyroch stupňov Celzia. "Výška snehovej pokrývky v Nízkych Tatrách je podpriemerná, avšak aj tu sa môžu nachádzať lokality s nafúkaným, ubitým snehom vo forme dosiek menších rozmerov," upozornil lavínový špecialista.Za uplynulých 24 hodín nepripadol žiadny nový sneh. Najviac snehu sa nachádza v pásme kosodreviny a v lese. Povrch snehu je v stredných polohách prachový, vyššie ufúkaný na tvrdý podklad až kôru. "Miestami sa na tienistých svahoch vo vnútri snehovej pokrývky vytvorili menej stabilné hranatozrnné vrstvy snehu, ktoré môžu fungovať ako kritická vrstva pri doskových lavínach," dodal.