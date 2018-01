Snemovňa reprezentantov v USA schválila vláde dočasný rozpočet

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila vo štvrtok návrh zákona o krátkodobom financovaní vlády a poslala ho na hlasovanie do Senátu, informovala agentúra AP.Za legislatívu sa v orgáne s prevahou republikánov vyslovilo 230 zákonodarcov, proti ich hlasovalo 197. Vplyvné krídlo konzervatívcov pristúpilo na jej podporu výmenou za sľub, že Snemovňa bude rokovať o navýšení financií pre armádu a sprísnení imigračných zákonov. Rozpočtové provizórium by malo platiť do 16. februára.Opatrenie musí ešte prejsť hlasovaním v Senáte a následne ho dostane na podpis prezident USA Donald Trump. Demokrati však už avizovali, že ho budú v Senáte blokovať.Kongres má na schválenie krátkodobého rozpočtu lehotu do polnoci z piatka na sobotu. V opačnom prípade by väčšina federálnych inštitúcií prišla o svoje financie a musela by pozastaviť svoju činnosť, doplnila agentúra DPA.Takáto situácia naposledy nastala v októbri 2013 a trvala 16 dní.