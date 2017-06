SNOPK: Na Slovensku je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 4. júna (TASR) - Zahraniční investori kedysi prichádzali na Slovensko predovšetkým z dôvodu množstva vysoko kvalifikovanej a lacnej pracovnej sily. Časy sa však už zmenili a pre nemeckých investorov je aktuálne najväčším problémom nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ako ukázal prieskum Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK).Pritom kedysi bola kvalifikovaná a zároveň lacná pracovná sila predovšetkým v technicky orientovaných odvetviach najväčším plusom Slovenska, ktoré zažilo na prelome tisícročia investičný boom.Medzičasom prišlo na Slovensko veľké množstvo firiem, predovšetkým z automobilového sektora, ktoré si vzájomne berú kvalifikovaných pracovníkov, uviedol šéf SNOPK Guido Glania pre nemeckú tlačovú agentúru DPA. Slovensko je podľa komory už teraz so 191 vyrobenými novými autami na 1000 obyvateľov najväčším výrobcom áut na svete v prepočte na obyvateľa. Po automobilkách Volkswagen, Peugeot a Kia teraz buduje veľký závod aj Jaguar.Hustota priemyslu však nie je jediným dôvodom, upozornil Glania.Avšak, ako upozornil Glania,SNOPK preto podporuje duálne vzdelávanie, pri ktorom odborné školy spolupracujú so zamestnávateľmi, čo znamená zosúladenie výučby s potrebami zamestnávateľov.dodal Glania. SNOPK podporuje nemecké firmy na Slovensku napríklad pri komunikácii so školami a technickými univerzitami.