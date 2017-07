So smerovaním USA nie sú spokojné temer dve tretiny tamojších moslimov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. júla (TASR) - Takmer dve tretiny amerických moslimov nie sú spokojné so smerom, ktorým sa Spojené štáty uberajú. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu inštitútu Pew Research Center, o ktorých informovala agentúra DPA.Ešte väčší počet opýtaných - zhruba 74 percent - sa domnieva, že americký prezident Donald Trump sa voči moslimom správa nepriateľsky.Tieto čísla ostro kontrastujú s výsledkami podobného prieskumu, realizovaného v roku 2011 počas pôsobenia Trumpovho predchodcu Baracka Obamu. Vtedy totiž 56 percent amerických moslimov uvádzalo, že sú spokojní so smerovaním USA a 64 percent sa domnievalo, že Obama má voči moslimom priateľský postoj.Až 78 percent respondentov najnovšieho prieskumu uviedlo, že vo vlaňajších prezidentských voľbách hlasovalo za kandidátku Demokratickej strany Hillary Clintonovú, zatiaľ čo osem percent tvrdilo, že svoj hlas odovzdalo Trumpovi.Približne polovica opýtaných uviedla, že byť moslimom v USA je v ostatných rokoch čoraz ťažšie. Takmer polovica respondentov zažila v uplynulom roku diskrimináciu. Viac ako polovica opýtaných sa zároveň domnieva, že americké médiá nie sú voči islamu spravodlivé.Napriek všetkým týmto zisteniam však až deväť z desiatich opýtaných moslimov je hrdých na to, že sú občanmi USA. Šesť z desiatich respondentov zároveň uviedlo, že s väčšinou Američanov majú mnoho spoločného.Oproti minulým rokom sa zvýšil počet moslimov, ktorí tvrdia, že sa v uplynulom roku stretli s prejavmi podpory. V tomto roku malo takú skúsenosť 49 percent opýtaných moslimov, zatiaľ čo v roku 2011 len 37 percent a v roku 2007 len 32 percent.