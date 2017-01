Soros neveril v Trumpovo víťazstvo, prišiel o miliardu dolárov

George Soros, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha/New York 13. januára (TASR) - Akciové trhy po Trumpovom víťazstve v prezidentských voľbách idú presne opačným smerom, než finančník George Soros a mnohí iní predpokladali. Namiesto prudkého oslabovania rastú. Dow Jones, hlavný index americkej akciovej burzy, posilnil od začiatku novembra o 9,3 %.Soros známy ako prešibaný špekulant predpokladal, že trhy prudko oslabia. Prepočítal sa. Podľa denníka The Wall Street Journal stratil už takmer jednu miliardu USD (936,42 milióna eur).Osobný majetok finančníka, ktorý otvorene desiatkami miliónov USD dláždil v kampani cestu Hillary Clintonovej do Bieleho domu, sa odhaduje na 25 miliárd USD. Trumpa nazval diktátorom a hrozbou pre demokraciu, ktorého zvolenímFinančník, ktorý prežil holokaust, býva obviňovaný, že svojimi špekuláciami vyvoláva na trhoch nerovnováhu. Na druhej strane sa teší aj veľkému obdivu vďaka charitatívnej činnosti. Peniaze poskytuje prostredníctvom svojej nadácie Open Society Foundations.Okrem súčasnej straty na trhoch ďalšou neistotou pre Sorosa je politika Viktora Orbána. Maďarský premiér totiž pripravuje zákon, ktorým by mohol jeho neziskové organizácie vytlačiť z krajiny. Orbán tvrdí, že sa jeho neziskovky neprípustným spôsobom miešajú do vnútorných vecí Budapešti.