SOVA Digital pred TRENDUSTRY: Digitalizácia podnikov bude úspešná len pri komplexnom prístupe

Súčasné trendy v priemysle prepisujú všetky historické poznatky, ktoré sme v oblasti technického pokroku doteraz poznali. „Podniky dnes pri snahe nastavenia smart riešení robia množstvo manažérskych a procesných chýb, ktoré ich môžu významne zdržať a skomplikovať pôsobenie na trhu. Dlhodobejšie tápanie alebo systém pokus-omyl je veľkým rizikom. Aby našli to správne nastavenie a postupy, prinášame im nové ideové pohľady na zlepšenie podnikových procesov a nastavenie výrob na smart koncepty,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.TRENDUSTRY prináša na trh jedinečný pohľad na strategické a technologické riešenia pre lepšie fungovanie procesov pre bežné firmy. Odprezentuje praktické a reálne aplikácie aktuálnych trendov a vytvorí priestor pre tak potrebný networking a vzájomnú výmenu informácií. „V SOVA Digital systematicky pripravujeme efektívne riešenia pre bezproblémový a komplexný nábeh našich zákazníkov na Industry 4.0, strategicky zaujímavý pohľad na túto problematiku predstavíme aj na TRENDUSTRY,“ informuje Kristián Zastko, výkonný riaditeľ SOVA Digital.Konferencia TRENDUSTRY 2018 nadväzuje na úspešnú 17-ročnú tradíciu PLM Fór, ktoré SOVA Digital koncipovala ako užívateľské stretnutia s cieľom podporiť a pomôcť klientom a partnerom s implementáciou a prevádzkou technologických riešení. „Dnes dozrel čas na ďalší krok k hlbšiemu ponoru do smart riešení v prostredí slovenských výrobných podnikov. PLM Fórum sa tak transformovalo do širšieho a hlbšieho konceptu reagujúc na aktuálne zmeny v priemysle, aby priniesla informácie o tom ako postupovať pri digitalizácii firiem, aké technológie použiť, ale aj aká je pozícia Lean, alebo Six Sigma v kontextoch Industry 4.0 a v neposlednom rade ako sa mení rola človeka v týchto procesoch,“ dodáva M. Morháč.SOVA Digital má takmer tridsaťročné know-how v oblasti optimalizácie výrobných procesov a intenzívne sa angažuje v otázkach aktuálnych globálnych zmien spojených s Industry 4.0. „Vybudovali sme si kompetenciu, odborné a technologické know-how, identifikovali sme potreby trhu a preto prezentujeme na konferencii nový prístup, ktorý je najefektívnejším z pohľadu riadenia zmien výroby 4.0. Slovenský priemyselný trh je informačne podvyživený, chýbajú mu fóra, na ktorých získajú zástupcovia podnikov ucelený strategický pohľad a prehľad o hlbších kauzálnych prepojeniach procesov vo výrobe. Trh si žiada iný prístup a iné informácie ako doteraz,“ skonštatoval M. Morháč.Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na www.trendustry.sk