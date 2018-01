Španiel Fernandez získal šiesty titul majstra Európy za sebou

Na snímke obhajca titulu španielsky krasokorčuliar Javier Fernandez. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Konečné výsledky:



muži: 1. Javier Fernandez (Šp.) 295,55 bodov, 2. Dmitrij Alijev 274,06, 3. Michail Koľada (obaja Rus.) 258,90, 4. Deniss Vasiljevs (Lot.) 243,52, 5. Alexej Byčenko (Izr.) 238,44, 6. Alexander Samarin (Rus.) 229,81, ... 29. Michael NEUMAN (SR) 57,44

Moskva 19. januára (TASR) - Už šiesty titul majstra Európy za sebou získal v piatok španielsky krasokorčuliar Javier Fernandez. Na šampionáte v Moskve potvrdil jasnú kontinentálnu dominanciu, keď Európe vládne už od roku 2013. Striebornú medailu získal domáci Dmitrij Alijev, bronz putuje tiež do Ruska zásluhou Michaila Koľadu.Slovenskému reprezentantovi Michaelovi Neumanovi sa už v stredu nepodarilo postúpiť z krátkeho programu do finálových jázd, dvadsaťsedemročný sólista skončil na konečnom 29. mieste, čím o päť pozícii zlepšil minuloročný výsledok z Ostravy.Dvojnásobný svetový šampión Fernandez dominoval už v KP, kde si vytvoril luxusný 12 bodový náskok pred Alijevom. Dvadsaťšesťročný zverenec kouča Briana Orsera predviedol na úvod štvoritý tulup a dobrý bol aj štvoritý salchow v kombinácii s trojitým tulupom. Aj piruety a kroková pasáž boli bezchybné, chyba však prišla pri trojitom salchowovi, kde sa rukou dotkol ľadu. Nevyviedlo ho to však z miery a aj následný trojitý axel bol excelentný. O jeho obhajobe nebolo pochýb.Len 18-ročný Alijev, debutant na ME, zvládol tlak a útok na medailu výborne. Upokojil sa kombináciou štvoritého a trojitého tulupu a podaril sa mu aj sólo štvoritý tulup. Osobné maximum si vylepšil o vyše 30 bodov a zaslúžene sa stal vicemajstrom Európy.V piatok boli v hre aj slovenskí tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley, ktorým sa podarilo postúpiť do sobotňajších voľných tancov zo 17. miesta. V sobotu sa tiež vo voľných jazdách predstaví duo slovenských sólistiek Nicole Rajičová, 5. v KP, resp. Silvia Hugecová (22.).