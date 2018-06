Španieli zdolali Irán, o triumfe rozhodol Costa

Kazaň 20. júna (TASR) - Futbalisti Španielska zvíťazili v stredajšom zápase B-skupiny MS 2018 v Rusku nad Iránom 1:0. Favorit zápasu sa na tesné víťazstvo nadrel, gólovo ho k nemu nasmeroval Diego Costa v 54. minúte.



Španieli majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a sú s rovnakým bodovým ziskom i skóre ako Portugalsko na čele skupiny. Irán má na konte tri body, svoj záverečný zápas v skupine odohrá v pondelok 25. júna od 20.00 SELČ v Saransku proti Portugalsku. Španielsko nastúpi v rovnakom čase v Kaliningrade proti Maroku.

B-skupina, 2. kolo:



Irán - Španielsko 0:1 (0:0)



Gól: 54. Costa. ŽK: Amiri, Ebrahimi (obaja Irán). Rozhodovali: Cunha – Taran, Espinosa (všichni Urug.), 42.718 divákov



Irán: Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Hajsafi (69. Mohammadi) - Ebrahimi, Ezatolahi - Ansarifard (74. Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (86. Ghoddos) - Azmoun



Španielsko: de Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Iniesta (71. Koke) - Silva, Isco, Lucas (79. Asensio) - Costa (90. Rodrigo)

Hráči Iránu chceli nadviazať na fungujúcu defenzívu z prvého zápasu a to sa im v prvom polčase aj darilo. Španieli boli podľa očakávania futbalovejší, držanie lopty bolo jednoznačne na ich strane, ale ofenzívnym aktivitám chýbal moment prekvapenia. Obrana Iránu robila favoritovi problémy a v prvom polčase mu dovolila iba jednu priamu strelu na bránku. Tá prišla v 25. minúte po priamom kope Silvu z väčšej vzdialenosti a hoci bola mierne tečovaná, brankár Beiranvand si poradil. Najväčšou šancou Španielov v prvom polčase však bola situácia z nadstaveného času, keď sa uvoľnil práve Silva, ale jeho pokus súper zblokoval vedľa bránky.



Aj úvod druhého polčasu priniesol podobný obraz hry. Pre Španielov vytúžený moment prekvapenia prišiel v 54. minúte, keď Costa dostal prihrávku za obranu Iránu a aj s prispením brániacich súperov prekonal Beranvanda - 0:1. Už o osem minút sa Iránčania síce tešili z vyrovnania, ale zásah Ezatolahiho neplatil pre ofsajd. Španieli sa pri tesnom náskoku nehrnuli bezhlavo do ofenzívy, skôr sa sústredili na obranu. V 82. minúte sa im to takmer vypomstilo, keď sa Amirí elegantne zbavil Piqueho, odcentroval na hlavu Taremiho, ale ten v nádejnej pozícii namieril nad bránku. Záverečná snaha Iránu o vyrovnanie už gól nepriniesla.