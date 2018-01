Spence obhájil titul IBF vo welterovej váhe

Boxer Errol Spence v súboji proti Lamontovi Petersonovi, 20. januára 2018 v Brooklyne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

welterová váha v New Yorku (USA):



Errol Spence (USA) - Lamont Peterson (USA) TKO (8/12, 0:01 min) - Spence obhájil titul IBF

New York 21. januára (TASR) - Americký profesionálny boxer Errol Spence obhájil opasok organizácie IBF vo welterovej hmotnostnej kategórii. V newyorskom Brooklyne zdolal svojho krajana a vyzývateľa Lamonta Petersona technickým knokautom vo ôsmom kole z dvanástich vypísaných. Spence by sa mohol v blízkej budúcnosti stretnúť v unifikačnom súboji so šampiónom verzií WBA (Super) a WBC Keithom Thurmanom.