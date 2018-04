Speváčka Ariana Grande vydala novú pieseň. Prvú od vlaňajšieho útoku

Vpravo Ariana Grande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. apríla (TASR) - Americká speváčka Ariana Grandeová vydala od teroristického útoku, ku ktorému došlo vlani v Británii po jej koncerte, svoju prvú pieseň.Dvadsaťštyriročná speváčka videoukážku k dojemnej piesni s názvom No Tears Left to Cry (Na plakanie nezostali slzy) zverejnila v piatok na svojom účte na Instagrame, napísala agentúra AP.Samovražedný bombový útok v Manchestri z 22. mája si vyžiadal 23 mŕtvych vrátane atentátnika a viac ako 200 zranených.K útoku došlo po skončení koncertu Ariany Grandeovej. Páchateľom bol Salman Abedi, britský občan líbyjského pôvodu, ktorý v hale odpálil podomácky vyrobenú nálož.Speváčka z dôvodu útoku prerušila svoje európske turné k albumu Dangerous Woman, ale o niekoľko týždňov sa do Manchestru vrátila na koncert venovaný pamiatke obetí útoku s názvom We Are Manchester.