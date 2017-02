Speváčka Beyoncé čelí žalobe za porušenie autorských práv

Beyoncé

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Beyoncé údajne bez povolenia použila v skladbe Formation výroky z videí zosnulej internetovej celebrity Anthonyho Barrého, známeho aj ako Messy Mya.BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Beyoncé čelí žalobe za porušenie autorských práv, ktorého sa údajne dopustila pri skladbe Formation z jej šiestej štúdiovky Lemonade (2016). Podali ju na ňu zástupcovia pozostalosti zosnulého Anthonyho Barrého, ktorý sa na internete preslávil pod pseudonymom Messy Mya. Ako uvádzajú v súdnych dokumentoch, 35-ročná interpretka bez povolenia použila v spomínanej nahrávke výroky z jeho videí.Zástupcovia pozostalosti Barrého, ktorého zavraždili v roku 2010, v žalobe uviedli, že sa s rodáčkou z texaského Houstonu snažili ohľadom situácie kontaktovať, ale ona ich ignorovala. Súdnou cestou preto od nej požadujú odškodné vyše 20 miliónov dolárov (v prepočte približne 18,7 milióna eur). Speváčka sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.Giselle Knowles-Carter začala hudobnú kariéru v 90. rokoch minulého storočia ako členka spomínanej skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu.Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a spomínaný Lemonade. Jedna z najlepšie zarábajúcich interpretiek na svete získala už 20 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child.Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).Informácie pochádzajú z webstránky www.tmz.com a archívu agentúry SITA.