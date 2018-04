Speváčka Kylie Minogue s novým albumom Golden vedie britský rebríček

Na archívnej snímke Kylie Minogue. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) – Austrálska popová diva Kylie Minogue patrí medzi najvytrvalejšie interpretky, nová platňa Golden je jej štrnástym štúdiovým albumom. Predznamenal ho singel Dancing, ktorý je mnohými považovaný za jednu z najlepších piesní tridsaťročnej kariéry speváčky. Kylie v ňom podobne ako na celom albume koketuje s country. Tento výlet na americký vidiek jej vyniesol prvé miesto v britskej hitparáde s prepočtom cez 48-tisíc predaných kópií za prvý týždeň.Album sa na vrchol britského rebríčka vyšvihol už týždeň po vydaní, pre speváčku ide už o šieste prvenstvo na britských ostrovoch. V minulosti tam dokázala zvíťaziť s nahrávkami Kylie (1988), Enjoy Yourself (1989), Greatest Hits (1992), Fever (2001) a Aphrodite (2010). Tentokrát predbehla aj Thirty Seconds To Mars, Cardi B, Georga Ezru alebo soundtrack The Greatest Showman, ktorý je zatiaľ najpredávanejším albumom roka 2018.V poradí štrnásta štúdiovka tejto austrálskej krásky ponúka rovný tucet trackov, sú nimi Dancing, Stop Me from Falling, Golden, A Lifetime to Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live a Little, Shelby '68, Radio On, Love, Raining Glitter a Music's Too Sad Without You. Autorsky sa Kylie podieľala na všetkých dvanástich piesňach.Speváčka, skladateľka a herečka Kylie Minogue (*28.5.1968, Melbourne, Austrália) začínala umeleckú dráhu už v jedenástich rokoch v austrálskych televíznych seriáloch, tým prvým bol The Sullivans. V ďalšom seriáli Skyways hrala spolu s Jasonom Donovanom. K spevu sa dostala cez rugby, ktoré je v Austrálii národným športom. Pred zápasom rugby v júli 1987 dostala ponuku zaspievať na štadióne, vybrala si skladbu Loco-Motion americkej speváčky Little Evy. Zaujala vydavateľskú firmu Mushroom a mesiac nato ju nahrala v štúdiu. Pesnička sa stala hitom, v auguste 1987 viedla austrálsku hitparádu a stala sa najpredávanejším singlom 80. rokov v Austrálii. Kylie vzbudila záujem aj na britských ostrovoch, vo februári 1988 viedla prvýkrát anglický rebríček so skladbou I Should Be So Lucky. Od tej doby je na výslní svetovej hudobnej scény. V anglickej singlovej hitparáde mala zatiaľ 49 skladieb, z nich sedem sa dostalo až na prvé miesto. Vydala štrnásť štúdiových albumov, ten prvý Kylie vyšiel v júli 1988. K diskografii patrí aj šesť live a jedenásť kompilačných albumov. Hrala v siedmich filmoch a piatich televíznych seriáloch. V rámci turné Kiss Me Once vystúpila 19. októbra 2014 na koncerte v Bratislave.TASR informovala Renáta Tomášová z vydavateľstva Warner Music Czech Republic.