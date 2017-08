Speváčka Natalie Imbruglia bude koncertovať v Trenčíne

Speváčka Natalie Imbruglia, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Austrálska speváčka, skladateľka, herečka a modelka Natalie Imbruglia zavíta po dvanástich rokoch opäť na Slovensko. Koncertovať bude 28. novembra v trenčianskom Piano Clube.Nataliu Imbrugliu na najvyššie priečky svetových hitparád katapultoval singel Torn v roku 1997, vďaka ktorému predala viac ako sedem miliónov kusov debutového album Left of the Middle. Medzi jej ďalšie hity patria napríklad Big Mistake, Smoke, That Day, Wrong Impression, Shiver.Vydarili sa tiež aktuálne covery mužských umelcov vydané na albume Male (2015) spracované žensky, elegantne a s veľkým nadhľadom do štýlových akustických verzií (napríklad Instant Crush od Daft Punk, Cannonball Damiena Ricea, Friday I'm in Love od The Cure či Only Love Can Break Your Heart Neila Younga).Doteraz vydala päť rádových albumov a jednu výberovku singlov. Natalie, ktorá prvýkrát koncertovala na Slovensku v roku 2005 v Bratislave, je známa svojou pracovitosťou vo viacerých umeleckých oblastiach. V mladosti začínala hereckú kariéru v seriáli Neighbours, neskôr hrala v niekoľkých filmoch (Johnny English, Underdogs). Vďaka pôsobivému zjavu sa dostala do televíznych reklám známej kozmetickej značky. Okrem umenia sa venuje charite, je označovaná za aktívnu filantropku.TASR informovala Bibiána Grebeňová Šedivá z usporiadateľskej Agentúry KVAS.