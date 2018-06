Speváčka skupiny Peter Bič Project mala nehodu, koncerty však odspieva

Nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch, hovorí známe ľudové porekadlo. Štvrtkový prídel (21.6.) si vybrala aj speváčka Victoria z košickej skupiny Peter Bič Project. Jej hlas poznajú fanúšikovia aj z hitov Skúšame sa nájsť, Nedívaj sa tak či Where Did You Go.





"Vo štvrtok ráno som šla na bicykli na skúšku kapely. Šla som rýchlo a nezvládla som rozbitý chodník smerom k Steel aréne. Nasledoval pád a výsledkom je strata dvoch zubov, poranená ľavá ruka, stehy na brade a ďalšie odreniny. Všetkým odkazujem, dávajte si pozor, aj keď ste uprostred mesta. Napriek bolesti, ktorá ešte neprešla, nezrušili sme pre môj úraz dva dnešné koncerty. Veľmi si vážim našich fanúšikov, a preto som nechcela koncerty rušiť. Verím, že to dám, takže večer vystúpime aj v Hniezdnom na festivale Nestville Open Fest," uviedla sympatická Košičanka pre TASR.