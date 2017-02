Spevák Ed Sheeran útočí na ďalší rekord

Na ilustračnej fotografii anglický spevák a textár Ed Sheeran Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. februára (TASR) - Spevák Ed Sheeran je na najlepšej ceste prekonať ďalší rekord. Ak obsadí so singlami Shape Of You a Castle On The Hill prvé dve priečky britskej hitparády aj tento týždeň, vymaže z historických tabuliek Justina Biebera.Zdá sa, že Eda nedokáže nikto zastaviť. Ryšavý pesničkár vydal na začiatku januára hneď dva single a od tej doby vládne nielen ostrovnému singlovému rebríčku. Pokiaľ by v aktuálnom týždni znovu viedol s oboma piesňami, bolo by to už piatykrát po sebe. To sa zatiaľ nikomu nepodarilo. Doterajší rekord boli štyri týždne, ktorým Justin Bieber udržal skladby Love Yourself a Sorry na prvých miestach v novembri a decembri 2015. Zaujímavosťou je, že spoluautorom piesne Love Yourself je práve Ed Sheeran.Prvé dve priečky singlového prehľadu okupuje Ed Sheeran už štyri týždne aj na Slovensku. Všetko tomu nasvedčuje, že aj tu obháji svoje prvenstvo. Piesne Shape Of You a Castle On The Hill predznamenávajú vydanie jeho tretieho albumu ÷ , ktorý príde na pulty obchodov s hudobnými nosičmi 3. marca.Anglický spevák Ed Sheeran (*17.2.1991) si prvý veľký úspech získal už s debutovým albumom + (plus), ktorý vyšiel v septembri 2011 a dostal sa v anglickom rebríčku až na prvé miesto, v Spojených štátoch bol piaty a jeho predaj prekročil tri milióny nosičov. V júni 2014 vydal druhý album x, ktorý bol prvý doma aj v Spojených štátoch a jeho predaj dosiahol osem miliónov nosičov.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka spoločnosti Warner Music Czech Republic.