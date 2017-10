Spevák Michael Jackson je už piaty rok po sebe najlepšie zarábajúcou zosnulou osobnosťou sveta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 30. októbra - Spevák Michael Jackson sa opäť umiestnil na vrchole rebríčka najlepšie zarábajúcich zosnulých osobností sveta, ktorý každoročne zhotovuje americký magazín Forbes. Prvenstvo obhájil už piaty rok po sebe, tentoraz so ziskom vo výške 75 miliónov dolárov (v prepočte približne 64,5 milióna eur).Podľa magazínu Forbes k jeho príjmom prispelo vydanie nového albumu najväčších hitov, predstavenie Michael Jackson od Cirque du Soleil v Las Vegas, ako aj podiel z katalógu hudobného vydavateľstva EMI.V poradí druhou zosnulou osobnosťou s najväčšími ziskami sa stal americký golfista Arnold Palmer. Jeho pozostalosti pribudlo za uplynulý rok na konto 40 miliónov dolárov (približne 34,4 milióna eur), čiastočne vďaka predaju jeho značky limonád a ľadových čajov.Na tretej priečke sa umiestnil autor komiksov Peanuts Charles Schulz s 38 miliónmi dolárov (približne 32,7 milióna eur). Prvú päťku uzatvárajú speváci Elvis Presley so ziskom 35 miliónov dolárov (približne 30,1 milióna eur) a Bob Marley s 23 miliónmi dolárov (približne 19,8 milióna eur).1. Michael Jackson -75 miliónov dolárov2. Arnold Palmer - 40 miliónov dolárov3. Charles Schulz - 38 miliónov dolárov4. Elvis Presley - 35 miliónov dolárov5. Bob Marley - 23 miliónov dolárov6. Tom Petty - 20 miliónov dolárov7. Prince - 18 miliónov dolárov8. Dr. Seusss - 16 miliónov dolárov9. John Lennon - 12 miliónov10. Albert Einstein - 10 miliónov dolárov11. David Bowie - 9,5 milióna dolárov12. Elizabeth Taylor - 8 miliónov dolárov13.Bettie Page - 7,5 milióna dolárov.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.forbes.com.