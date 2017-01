Spevák Miro Žbirka skončil v nemocnici

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Šesťdesiatštyriročný hudobník bojuje od začiatku mesiaca so zápalom pľúc.BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský spevák Miro Žbirka skončil v piatok v nemocnici pre problémy súvisiace so zápalom pľúc. Informoval o tom samotný muzikant, keď prostredníctvom sociálnej siete Facebook zverejnil fotografiu z nemocničného prostredia.," napísal rodák z Bratislavy, ktorý bojuje s chorobou od začiatku mesiaca. Podľa informácií českého denníka Blesk liečba bežnými antibiotikami nezabrala, a preto spevákovi podávajú lieky vnútrožilovo.Šesťdesiatštyriročný hudobník informoval o chorobe minulú stredu, pričom uviedol, že ho postihla práve, keď sa nachádzal vo Veľkej Británii. Pre nezlepšovanie stavu sa rozhodol odcestovať do Bratislavy, kam ho z Londýna priviezlo súkromné lietadlo.Miro Žbirka začínal ako člen skupiny Modus. V roku 1977 získal spoločne s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Úsmev.Prvý sólový album, ktorý vydal so skupinou Limit, dostal názov Doktor Sen (1980). V roku 1982 sa stal ako prvý interpret zo Slovenska československým Zlatým slávikom. Počas kariéry absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí, vydal viacero štúdiových albumov, z ktorých niektoré vyšli aj v angličtine. V roku 2015 ponúkol štúdiovku Miro.Informácie pochádzajú z webstránok www.blesk.cz, www.pluska.sk a archívu agentúry SITA.