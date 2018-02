Spice Girls pripravujú návrat na scénu po dlhoročnej prestávke

Na archívnej snímke skupina Spice Girls Foto: TASR/AP Na archívnej snímke skupina Spice Girls Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. februára (TASR) - Britská vokálna formácia Spice Girls pripravuje po dlhoročnej prestávke v umeleckej dráhe návrat na hudobnú scénu.V stanovisku, ktoré sprostredkovala ich hovorkyňa Jo Milloyová, Victoria Beckhamová (43), Geri Hornerová (45), Emma Buntonová (42) Melanie Brownová (42) a Melanie Chisholmová (44), členky skupiny potvrdili, že "zdá sa, nadišiel správny moment na využitie niekoľkých neuveriteľných nových možností".Spice Girls ohlásili prestávku po obrovských úspechoch pred takmer dvoma desaťročiami. Fakticky sa však britská skupina rozpadla a každá z jej členiek sa vydala vlastnou cestou. Až na niekoľko výnimiek - spoločné turné v pôvodnom zložení v rokoch 2007-2008, či vystúpenie na OH 2012 v Londýne - ženy, ktoré sa v roku 1996 debutovým singlom Wannabe stali slávnymi prakticky zo dňa na deň, už viac spoločne nevystupovali.Podľa britských médií patria medzi plánované projekty Spice Girls nová televízna talentová šou, vydanie albumu najväčších hitov, ako aj televízne vystúpenia v Číne. Členky by chceli zostať verné princípom pôvodnej formácie, ale súčasne vyslať aj posolstvo emancipácie pre ďalšie generácie.Každá zo Spice Girls by na návrate na hudobnú scénu mala zarobiť asi desať miliónov libier (v prepočte okolo 11,4 milióna eur).